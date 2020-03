“Direk Joel Lamangan: ‘Sina Tony at Marco, napakahusay, maganda ang kanilang attitude sa trabaho’”

Direk Joel Lamangan, dinepensahan ang mga torrid kissing scenes sa pelikula.

Dinepensahan ni Direk Joel Lamangan ang mga kissing scenes na ginawa nina Lovi Poe, Marco Gumabao, atTony Labrusca sa sexy drama movie ng Viva Films na Hindi Tayo Puwede. Ayon sa director normal lang daw na sa mga torrid kissing scene ay may kasama talagang tongue.

Katwiran niya, “Pag naghahalikan ba sa totoong buhay wala bang tongue? Ako kasi may tongue. Pag walang tongue parang hindi ako mahal. So normal lang naman yon.

“Panahon na para maipakita naman ang mga bagay na puwede naman nating ipakita na wala namang nakakahiya at saka hindi naman malaswa.”

Binigyan din daw niya ng instruction ang kanyang mga artista na gawin nang maayos ang kissing scene para hindi paulit-ulit ang take.

“Ang instruction ko sa kanila, you have to do it correctly dahil kung hindi paulit-ulit nila itong gagawin. Natakot sila, so they did it correctly sa first take at lahat yon first take. Hindi puwedeng paulit-ulit, mas mahirap yon dahil hindi tama sa panlasa ko,” natatawa niyang pahayag.

Ipina-describe namin sa award-winning director kung kumustang katrabaho sina Tony at Marco. Si Lovi kasi ay nakatrabaho na noon ni Joel kaya alam na niya ang work ethics nito.

“Sina Tony at Marco, napakahusay. Maganda ang kanilang attitude sa trabaho nila. Sila ay isa sa mga artistang alam ko na magtatagal sa industriyang ito kasi mahusay sila at maganda ang kanilang attitude sa trabaho. Maganda silang kasama,” paglalarawan niya sa dalawang aktor.

Patuloy pa ng director, “Alam nila kung saan sila nakalagay. Dumadating sila on time. Ayoko yung late. Yung iba kasi talaga nale-late at hindi alam yung gagawin nila kaya galit ako sa mga ganung artista.

“Hindi ako nagalit sa kanila. Nagalit ako sa mga tao ko. Sa kanila, wala, hindi ako nagalit sa kanila. Sinasagot ko ang mga tanong nila kasi intelihente silang aktor.

“Mahirap katrabaho ang mga gagang aktor at aktres – yung mga tanga-tangahan, mahirap yon. Pinakamasarap katrabaho ang mga intelihenteng aktor at aktres. Yung mga nagtatanong, yon ang gusto ko.

“Hindi yung lahat ng sabihin ko gawa lang sila nang gawa. Gusto ko yung, ‘Bakit Direk, bakit ganyan?’ Mabuti yung ganun tapos meron kayong komunikasyon.”

Eh, anong ginagawa niya kapag ang artista niya ay sobrang maurirat at nagka-clash na ang kanilang opinion.

Sagot niya, “Kung hindi maiiwasang magka-clash kami ng opinion siyempre ako yung mananalo, ako yung director, eh. Ako ang director bakit hindi ka makikinig sa akin?

“Pero kapag maganda ang iyong suggestion, I will take it, ‘Ay, oo maganda yan.’ Pero in the final analysis the director must to be followed on the set on any artistic subject, on any artistic inclinations it must be the director that must be followed. But the director should be open in accepting suggestions from the actor. Naiintindihan ko yon dahil artista din naman ako.”