“Direk Rae Red, napre-pressure makasama ang mga batikang direktor sa ‘Kagat ng Dilim’”

Isa si Rae Red sa mga direktor ng ‘Kagat ng Dilim’ project.

Isa ang 43rd Gawad Urian best director awardee na si Rae Red ng pelikulang Babae at Baril sa magdidirek ng horror project ng Viva Entertainment na Kagat ng Dilim na unang napanood 20 years ago.

Kasama ni Direk Rae sa remake ng Kagat ng Dilim ang ibang premyadong direktor tulad nina Richard Somes, Lawrence Fajardo, at Paul Basinillo.

Sa mga director ng Kagat ng Dilim ay si Direk Rae ang pinakabago kaya aminado siya na talagang nakakaramdam siya ng matinding pressure.

“Nakaka-pressure pero I try to take it as an advantage na lang,” pagtatapat ng lady director. “I ask for advice. Humihingi ako ng support from them.”

Aware din daw siya na marami pa siyang dapat matutunan and she’s excited na makita rin ang gawa ng tatlong director na kasamahan niya.

“Even before the Urian award, I’m fully aware na ako ‘yung baguhang direktor and I only did one film. So, with or without that award, alam kong marami akong kailangan aralin, habulin,” pahayag ni Direk Rae.

Si Direk Rae ay nagsimula sa pelikula bilang writer bago pinasok ang pagdidirek. Siya ang sumulat ng mga pelikulang Hush, Tadhana, Neomanila, Birdshot, at ng Eerie.

Inamin din niya na hindi siya matatakutin at malaking challenge para sa kanya ang magdirek ng horror project. Isang pelikula lang daw ang pumukaw ng atensyon niya at nakaramdam siya ng matinding takot.

Ito ay ang pelikulang Kisapmata na pinagbibidahan nina Charo Santos, Jay Ilagan, at Vic Silayan. Pareho nang yumao ang dalawang aktor. Ipinalabas ang pelikula noong 1981.

“Hindi siya yung usual horror na may multo, pero sobrang nakakatakot si Vic Silayan sa pelikula. Grabe yung tatak niya sa akin. Nakakatakot siya and very iconic ang na-create niyang karakter,” reaksyon pa niya sa classic film na Kisapmata na ididinirek nii Mike de Leon.

Samantala, apat na episodes ang gagawin ni Direk Rae sa Kagat ng Dilim. Ito ay ang Sabel nina Louise delos Reyes, Andrea del Rosario at Guji Lorenzana. Manika na pagbibidahan naman nina Anthony Fernandez at Maui Taylor. Kakambal na ang nag-iisang bida ay si Matteo Guidicelli at ang Salakay ni Gardo Versoza.