“Disenyong Pinoy, ibinandera ni Catriona Gray sa Colombia”

Stand out sa naganap na 2020 Miss Universe Colombia si 2018 Miss Universe Catriona Gray.

Isa ang Pinay sa mga naging hurado sa naganap na prestigious national pageant ng Colombia, kung saan kinoronahan si Laura Olascuaga ng Bolivar, Colombia bilang representative ng bansa sa Miss Universe.

Sa pagdating ng Pinay Miss Universe sa Colombia, sinalubong agad ni Catriona ng magandang balita ang kanyang Filipino fans kung saan cover siya ng isa sa mga magazine na La Verista Actual, kung saan suot niya ang detailed gown na likha ni Leo Almodal.

Bukod sa Magazine cover, agaw pansin rin ang OOTD’s ni Catriona kabilang na ang hand made embroidered saguisag suit ng Filipino designer na si Frederick Berches.

Bukod sa OOTD’s pasabog rin si Catriona sa kaniyang social media post para sa upcoming Miss Universe Colombia preliminary competition kung saan, ibinida niya ang photo shoot niya na highlight ang simbolismo ng Pilipinas.

Dahil sa kaniyang mga pasabog, inabangan ng pageant fans around the world ang evening gown ni Catriona.

With her yellow evening gown suit with long trail, by Leo Almodal, umangat ang ganda ni Catriona, na animo ay lalaban muli sa prestigious pageant.

Samantala, bukod sa pageant activities ng Miss Universe Colombia, isa rin sa naging misyon ni Catriona ang charity event ng Smile Train Organization kung saan binisita niya ang mga batang may cleft palate.