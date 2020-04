“DJ Loonyo, bakit nga ba single ngayon?”

Ibinahagi rin ni DJ Loonyo kung anu-ano ang mga tipo niya sa isang babae.

Humarap gamit ang video conference app ang bagong internet sensation na si Rhemuel Lunio o mas kilala bilang DJ Loonyo, sa episode ng Magandang Buhay nitong Miyerkules, April 1. Dito ibinahagi ng viral dancer ang kuwento sa kaniyang nag-trending na dance challenge na alay daw sa mga health workers at frontliners.

“Sabi ko, why not make a dance challenge na makakapag-boost sa morale at spirit ng mga frontliners natin.

“Kasi it would dope if lahat ng tao, o most of the people gagawa ng challenge na yon tas makikita ng mga frontliners, medyo mabuhayan sila, gaganahan sila, and they will do more,” paliwanag ni DJ Loonyo na sinabing matagal na niyang pangarap na maging inspirasyon sa mga tao.

Naging patok sa mga netizens ang mga dance covers at challenges ni DJ Loonyo kamakailan. Napahanga din sila sa pagpapasalamat at pagsaludo nito sa mga health workers at frontliners.

Samantala, hindi pinalampas ng mga momshie hosts ang tanong ng maraming tagahanga ni DJ Loonyo, kung ano nga ba ang tipo niya sa isang babae. Ayon sa internet heartthrob, “Number one siyempre God-fearing, yung malapit yung pagtitiwala sa Diyos, kasi over-all package yun. And then of course a woman with wisdom kasi ang ganda nawawala po kasi yan e. And responsible of course, kung mahal niya family niya I believe ganon din siya nagsama kami.”

Sa kasalukuyan “single and not ready to mingle” daw si DJ Loonyo. “Ano muna tayo, responsibilities muna tayo,” paliwanag niya