“Dugong Pinoy, umariba sa Miss Teen USA at Miss USA”

Nangingibabaw ang ganda ng Pinay beauty queens sa mga pageants sa USA.

Stand out ang dugong Pilipina sa magkasunod na national pageants sa United States of America.

Una na dito ang 18-year-old Fil-American Miss Teen USA from Hawaii na si Ki’ilani Arruda.

Si Ki’ilani ay isang medical school student from Stanford University na isang fan ni 2018 Miss Universe Catriona Gray.

Si Ki’ilani ay kinoronahan bilang Miss Teen USA 2020.

Bukod sa Miss Teen USA, angat din ang performance level ni Miss USA finalist na si Kim Layne from Idaho na anak ng isang Filipino war veteran.

Si Kim Layne ay isang public health veterinary medicine practitioner by profession na isa sa mga ibanangan bilang front runners sa Miss USA lalo na ng Filipino community sa United States maging dito rin sa Pilipinas.

Hindi man pinalad na masungkit ang korona sa Miss USA, itinanghal naman na first runner up si Kim ni Asya Danielle from Mississippi.

Ang Mississippi beauty ang pambato ng USA at makakalaban ni Rabiya Mateo sa inaabangan edition ng Miss Universe pageant.

Sa ngayon ay wala pang detalye kung saan at kailan gaganapin ang Miss Universe pageant.