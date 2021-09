Duterte names new DoJ execs, prosecutors

PRESIDENT Rodrigo Duterte has appointed two deputy chief counsels to the Department of Justice (DoJ) and 17 new prosecutors.

In a transmittal letter to Justice Secretary Menardo Guevarra, the following are the new DoJ chief officials.

Asst Chief State Counsels:

1) Angeles, Marlyn Laurino – DOJ – Assistant Chief State Counsel, Vice Ruben F. Fondevilla

2) Alvor, Mildred Bernadette Baquilod – DOJ – Assistant Chief State Counsel, Vice Pastor J. Benavidez

The new fiscals are:

1) Reñido, Rhenie Sayson – DOJ, NPS, OCP – Parañaque City – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor)



2) Montefalco-Ikeshita, Mila Mae G – DOJ, NPS, OPP – Tarlac – Prosecutor III (Deputy Provincial Prosecutor)

3) Arimboyutan, William Domingo Jr. – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Amabel B. Robles-Buenaluz

4) Atienza, Leynard Bolado – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Aimee S. Santos-Arago

5) Manalo, Eric Ng – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Lea D. Llavore

6) Nocom, Hans Chester Tiu – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Nida C. Posecion

7) De Andres, Gabriel Abool Jr. – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Marjury A. Madrid-Songgadan

8) Garcia, Jasyrr Juvida – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Connie P. Alvaro-Dimaculangan

9) Allienda, Justiniano Lorenzana Jr, – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Anabel D. Magabilin

10) Baccay-Parungao, Grace Kelly L. – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Dinah Myrtle M. Pacquing

11) Brutas, Jolas Espeño – DOJ, NPS, OCP – Manila – Prosecutor III (Senior Assistant City Prosecutor), Vice Alexander P. Ramos

12) Vasquez, Chevin Quiñon – DOJ, NPS, OCP – Cebu City – Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Genevieve C. Tabada

13) Villanueva, Lovey Lady Lobetania – DOJ, NPS – OCP – Cebu City, Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Jennifer Karen L. Alo-Leyson

14) Singco, Jon Sistosa – DOJ, NPS – OCP – Cebu City, Prosecutor II (Assistant City Prosecutor)

15) Babatuan, Lei Maurae Estrella – DOJ, NPS – OCP – Cebu City, Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Aurora V. Peñaflor

16) Lorenzo, Jan Michael Delos Reyes – DOJ, NPS, OCP – Cebu City – Prosecutor II (Assistant City Prosecutor), Vice Ferdinand A Collantes

17) Pabatao, Rosemarie Salomon – DOJ, NPS, OPP – Cebu – Prosecutor III (Senior Assistant Provincial Prosecutor), Vice Samson Troy K. Layese