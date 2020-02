“Eddie Gutierrez, masaya sa nalalapit na kasal nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati”

Aprubado daw agad-agad si Sarah Lahbati para kay Richard Gutierrez, ayon sa kuwento ni Eddie Gutierrez noong unang ipinakilala ito sa kaniya.

Masayang nag-kuwento ang veteran actor na si Eddie Gutierrez tungkol sa anak na si Richard Gutierrez, ngayong nalalapit nang ikasal ito kay Sarah Lahbati. Sa kaniyang sorpresang pagbisita sa Magandang Buhay nitong Biyernes, February 14, inihalintulad ni Eddie ang nalalapit na kasal ng anak sa kasal nila noon ng asawang si Annabelle Rama.

“Well I’m happy for them, matagal na silang nagsasama, dalawa na anak nila. Actually si Richard atsaka si Sarah ang wedding nila, parang wedding namin ni Annabelle. Kasi dalawa na anak nila, nung kinasal kami ni Annabelle dalawa na rin ang anak namin. Si Ruffa tsaka si Rocky,” kuwento ni Eddie.

Dagdag pa ni Eddie, agad-agad niyang ‘inaprubahan’ si Sarah Lahbati para sa anak noong unang ipinakilala ito sa kaniya.

“Unang-una ang gusto ko kay Sarah, she’s a homebody. Atsaka, hindi tsismosa,” biro ni Eddie sa mga momshie hosts.

Ayon sa kuwento naman ni Richard, aminado si Sarah na kinabahan noong ipinakilala ito sa ama niya.

“I think medyo kinabahan lang si Sarah, siyempre nung meet the parents. Gano’n din naman ako sa kaniya when I met her parents siyempre kapag first time kakabahan. Pero nung nakilala na nila si Sarah, at nakilala ko na yung parents niya, naging okay yung relationship,” kuwento ni Richard.

Pagpapatuloy ni Richard, hanga siya at si Sarah sa matatag na relasyon nina Eddie at Annabelle.

“Talagang hanga kami sa love story nila. Imagine until now talagang nagmamahalan sila. And napapatawa nila ang isa’t-isa. And inseparable talaga sila until now.

“I guess yung makukuha namin ni Sarah is that no matter what happens life will take you up or take you down. It doesn’t matter as long as you have each other. And may mga challenges din yung relationship nila before pero yun nga talagang pinagtagpo sila ng tadhana and hanggang ngayon sila pa rin,” paliwanag ni Richard.

October ng nakaraang taon unang inanunsyo nina Richard at Sarah ang paghahanda para sa kanilang kasal na inaabangang maganap sa Marso. Sa ngayon, wala pang detalye ang eksaktong araw, at lugar.

Sa loob ng pitong taon bilang magkarelasyon nina Sarah at Richard, mayroon na rin silang dalawang anak, sina Zion at Kai.