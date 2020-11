“Elijah Canlas, Janine Gutierrez, wagi sa 43rd Gawad Urian”

Dahil sa pandemiya, virtual awards night ang ginanap para sa 43rd Gawad Urian.

Kinilala na ng Manunuri ng Pelikulang Pilipino o Gawad Urian ang mga natatanging pagganap, pelikula, at mga technical genius sa ginanap na virtual awards night ng 43rd Gawad Urian nitong Martes, November 10, ng gabi.

Tinanghal na Best Picture ang pelikulang Babae at Baril na pinagbibidahan ni Janine Gutierrez na nanalo rin bilang Best Actress. Ang director ng naturang pelikula na si Rae Red ang wagi namang Best Director.

Si Elijah Canlas naman ng pelikulang Kalel, 15 ang nanalong Best Actor.

Ang yumaong aktor na si Kristoffer King ng pelikulang Verdict ang ginawaran ng best supporting actor award at ang kanyag female counter part na first time magkaroon ng acting award ay si Yayo Aguila para sa pelikulang Metamorphosis.

Best Screenplay naman si Jun Lana for Kalel, 15.

Tatlong technical awards pa ang hinakot ng Babae at Baril—Best Cinematography (Tey Clamor), Best Production Design (Eero Yves Francisco), at Best Editing (Ilsa Malsi).

Ang No Data Plan ni Miko Revereza ang nanalong Best Documentary. Best Short Film naman ang Tokwifi ni Carla Pulido Ocampo.

Best Music ang Huwebes, Huwebes nina Jude Gitamondoc, Cindy Velasquez, at Cattski Espina. At Best Sound naman sina Mikko Quizon, John Michael Perez, RJ Cantos para sa Mañanita.

Congratulations sa lahat ng mga nanalo.