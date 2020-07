“Elisse Joson inamin ang love-hate relationship status sa ina”

Matagal nang bali-balita sa showbiz ang pagiging istrikto ng ina ni Elisse Joson, pero sa interview ng aktres sa Magandang Buhay, naging open siya na pag-usapan ito.

Naging emosyonal ang Kapamilya star na si Elisse Joson sa kaniyang naging pagbisita sa “Magandang Buhay” nitong Miyerkoles, July 1.

Dito, isa sa napag-usapan ang love-hate relationship nila ngayon ng kaniyang mommy na si Barbie.

“Actually po kasi hindi kami okay ni mommy ngayon,” tugon ni Elisse sa panayam.

Dumaraan man sa hindi pagkakaunawaan, nanatili pa rin ang pagmamahal niya sa Ina na kasama niya sa binuong business na ang layunin ay makatulong sa mga kababayan natin nawalan ng hanapbuhay ngayong quarantine.

“Gusto po naming gawin ito kasi we also want to share with you guys ‘yung binuild namin na business and also para ma-share din sa ibang tao na hindi dahil nawalan ng trabaho during quarantine eh wala na tayong puwedeng magawa at wala na tayong puwedeng gawin para kumita in a different way,” ani Elisse.

Tulad nang maraming mother and daughter relationship, mas nangingibabaw ngayon para sa Kapamilya star ang pagmamahal at respeto para sa ina.

“Alam ko po gusto niya ring ma-share sa lahat po ‘yung Bites. I want it to do this for her itong pagpunta namin sa ‘ Magandang Buhay ’ kasi we put this business kaming dalawa, so tulungan pa rin kami,” paliwanag ng aktres.

Dito, hindi naman napigilan na maging emosyonal ni Elisse nang humingi ito ng paumanhin sa indifferences nila ng kaniyang mommy, na kasama rin niya sa naging guesting sa show.

“So kung anuman po ang disagreement natin recently, sorry po. Sorry,” sabi nito.