“Ellen Adarna, mas-open nang ipinakilala ang anak nila ni John Lloyd Cruz sa social media”

Dalawang taon na ang anak ni Ellen Adarana at John Lloyd Cruz ngayong June.

Mas bukas at mas lantaran nang ipinakilala ng aktres na si Ellen Adarna ang kanyang anak kay John Lloyd Cruz na si Elias Modesto.

Sa Instagram post ng dating Kapamilya star, ipinasilip nito ang ilan sa mga retrato ng anak na si Elias na nag celebrate ng 2nd birthday nito.

Masasabi rin na ito ang unang beses na i-binahagi ni Ellen sa kaniyang social media ang mga retrato ng anak na dalawang taon na ngayon.

LOOK: Ellen Adarna shares rare photo with son Elias

Matatandaan na sa isang panayam, sinabi ni Ellen na “No plans” of returning to showbiz muna siya for the next few years para tutukan ang pag-aalaga sa kaniyang anak.

READ: Ellen Adarna admits she is not returning to showbiz: ‘I am a full-time mom’

“Well I’m working now for my family so I don’t plan to go back to showbiz anytime soon. Not in the next seven years. And I don’t have plans with vlogging as well. So my life is really not as interesting as it was. Right now I am a full-time mom. I put my baby to sleep, I feed him, and in the afternoon when I go to work, he goes with me to the office and that’s my life,” aniya sa panayam.

Sa parehong panayam rin, ipinaliwanag ni Ellen ang dahilan kung bakit limitado ang retrato nang kaniyang anak ang kanilang ibinahagi sa social media.

“He will decide but now he can’t yet right? So I want to have a choice. There are pictures (of him) though, it’s been circulating but I don’t want it coming from me or his father,” pahayag niya.

Sa ngayon, mas enjoy si Ellen na tutukan ang kanyang anak na pinagtutulungan nila palakihin ng dating partner na si John Lloyd Cruz na naka-base na rin ngayon sa Cebu City.