“Elmo Magalona, Nikki Valdez at Gerald Anderson, sigaw ang suporta sa ABS-CBN”

Kabilang sina Gerald Anderson, Nikki Valdez at Elmo Magalona sa nagpahayag ng suporta sa “Friday Movement” para sa ABS-CBN.

Mas malakas na panalangin pa ngayon ang hiling ng mga empleyado at mga bituin ng Kapamilya network para sa franchise renewal ng ABS-CBN.

Sa pag papatuloy ng “Friday Movement” nitong February 28, kabilang sina Elmo Magalona, Nikki Valdez at Gerald Anderson sa mga naghayag ng kanilang saloobin para sa pagpapatuloy ng ABS-CBN Franchise.

“For me, personally kasama ko na po ang ABS-CBN for a while now and masasabi ko po na pamilya ko na ang lahat ng andito, and I’m doing it now not for myself but sa lahat ng iniintindi kong family po dito,” tugon ni Elmo live interview ng TV Patrol.

Gaya ni Elmo, pasasamat at suporta rin ang bigay ni Nikki Valdez na 23 years nang Kapamilya.

“Personally, I’m with ABS-CBN since 18 years old. 23 years this coming March and this has been my home, Dito na ako tumanda, Dito na ako nagka-anak. Ang asawa ko po ay nagtatrabaho rin dito sa ABS-CBN, so nagpapasalamat kami like what sir Carlo [Lopez Katigbak] kanina, na sama-sama po natin na haharapin ito,” sabi pa ni Nikki.

Si Gerald Anderson naman, binalikan ang malaking tulong na ginawa ng ABS-CBN sa kaniyang buhay na produkto ng Kapamilya reality show na Pinoy Big Brother.

“2006 pa lang, andito na ako sa ABS-CBN, malaking tulong ang binigay sa akin, natulungan ko ang pamilya ko, nakagawa ako ng magagandang proyekto dahil sa ABS-CBN,” ani pa ni Gerald.

Naniniwala rin ang aktor na maraming OFW rin ang malulungkot kapag hindi na nakapag patuloy ang ABS-CBN na nakakapanood ng mga Kapamilya shows dahil sa The Filipino Channel.

“At nakikita ko mismo, lalo na pag nag-show ako sa TFC o sa abroad, nakikita ko ‘yung effect and yung impact for our OFWs. At dahil sa atin, sa network at sa TFC mas nararamdaman nila na hindi sila ganun kalayo sa mga Pamilya nila because of ABS-CBN.”

Sa huli, umaasa si Gerald, Nikki at Elmo na sa sama-samang panalangin at tulong-tulong na panawagan ay maipagpapatuloy ng ABS-CBN ang paglilingkod nito para sa mga Pilipino.