“Emotional Beauty Gonzalez: ‘I’m the healthiest I’ve been now in my life’”

Naging emosyonal ang ‘Kadenang Ginto’ lead actress na si Beauty Gonzalez nang maging bukas siya sa pinagdaanang eating disorder o ‘anorexia’ noong nagsisimula pa lamang siya sa serye.

Naging bukas ang aktres na si Beauty Gonzalez tungkol sa pinagdaanang eating disorder o anorexia noong nagsisimula pa lamang siya sa Kadenang Ginto . Sa naganap na press conference nitong Miyerkules, Janunary 29, emosyonal na sinabi ni Beauty, “You know when I started the show, I was anorexic. I was a hundred pounds, I’m the healthiest I’ve been now in my life.

“Pero sa totoo lang, this is the best who I am right now,” dagdag ng aktres.

Emosyonal ding nagpasalamat si Beauty sa mga tao sa likod ng produksyon ng Kadenang Ginto serye, dahil sa natamong tagumpay nito sa buong run nito. Ayon sa kaniya, hindi matatawaran ang nabuong pamilya nila kasama ang mga co-stars at staff.

“To all my co-stars, maraming salamat sa pagiging mabait sa akin. Kasi may mga panahon talaga na, alam mo yung kapag pagod ka na sa trabaho, pag hindi mo na nakikita ang pamilya mo nang matagal, biglang lumalabas yung pagiging bisaya ko na Annabelle Rama. Kaya maraming salamat po talaga sa mga pasensya sa akin,” pahayag ni Beauty.

READ: Beauty Gonzalez, naospital matapos ang intense na eksena sa ‘Kadenang Ginto’

Aminado ang aktres na naging madalas ang pagsusungit niya sa mga nakatrabaho dahil sa hirap ng kaniyang pagganap bilang Romina sa serye.

“You know when you’re so pressured and you’re so tired on doing the job, sometimes it’s not easy to always be happy. And I am very thankful to my family, my co-stars.

“‘Pag dating sa set mukha akong tanga, ang sungit sungit, kasi sa totoo lang hirap na hirap ako sa Tagalog ko. Kaya dapat concentrate ako kasi siyempre ‘pag sampalan na uulitin mo rin yung sampal e, masakit din e,” kuwento ng aktres sa press.

Sa naturang serye nagkamit ng kaniyang pinakaunang parangal bilang Best Actress si Beauty, mula sa EdukCircle noong nakaraang taon.