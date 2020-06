“Enchong Dee, ibinahagi ang tips kung paano kumita sa gitna ng COVID-19 pandemic”

Ibinahagi ng aktor at negosyanteng si Enchong Dee nitong Lunes ang kanyang tips kung paano kumita ng pera sa gitna ng quarantine na ipinatupad upang maiwasan ang pagkalat ng coronavirus disease o COVID-19.

Sa latest episode ng Rise & Shine Live, sinabi ng Kapamilya star na nakatulong ang kanyang pagiging kuripot o matipid upang maka-survive sa krisis na dala ng COVID-19 pandemic.

“Sa panahon kasi ngayon… parang hindi ko na siya nakikita as, parang may negative connotation kapag tinawag ka ng tao na kuripot. Dahil sa panahon ngayon, hindi naman natin alam na mangyayari ‘to, eh, ‘di ba? So ngayon, lahat nung kinuripot ko habang nagtatrabaho ako, parang mas nagagawan ko ng paraan para kumita ako kahit may ganito tayong sitwasyon, kahit nasa pandemic tayo,” aniya.

Kwento ni Enchong, natural na sa kanya ang pagiging “budgetarian” o ang pagiging matipid sa pera kahit noong siya ay maliit pa lamang.

“Habang lumalaki ako, normal sa akin magtanong sa magulang ko kung paano ba mag-ipon, saan ko ba dapat kinukuha ‘yung mga savings, ilang porsyento ‘yung savings sa income mo every month… Parang natural siya sa akin habang lumalaki. Na narealize ko, sa Pilipinas hindi siya normal. Hindi pala siya normal sa bawat pamilya na pag-usapan ‘yung pera,” dagdag niya.

Pagbunyag ni Enchong, 100 percent ng kanyang sinisuweldo ay diretso niyang inihuhulog sa kanyang savings.

“I see to it as much as possible hindi ko kakaltasan ‘yung kinikita ko kasi ‘yung mga negosyo na pinag-ipunan ko dati na binili ko sa mga pamamaraan nung mga kinita ko dati, ‘yun na ‘yung pang-araw araw na gastusin ko ngayon. ‘Yun ‘yung nagbabayad ng tax ko, ng credit card ko, ng amilyar natin, ‘yung mga ganun,” paliwanag niya.

Nang matanong kung paano niya nire-reward ang sarili, sagot ng “Elise” actor: “‘Yung trips. ‘Yung budgetarian trips, ‘yun na ‘yung pinaka-regalo ko sa sarili ko. Then, kung magreregalo man ako sa sarili ko, sinisiguro ko siya na negosyo pa rin para bumabalik pa rin ‘yung pera.”

Samantala, isa sa mga maipapayo ni Enchong para sa mga nais kumita sa gitna ng pandemya ay, una, ang pagkuha ng sapat na kaalaman tungkol sa pagsisimula o pagtatayo ng negosyo.

“I think as early as now, dapat nagpe-prepare na tayo. Hindi ‘yung tapos na ‘yung pandemic, saka pa lang tayo maghahanda. As early as now, puwede tayong kumuha ng mga knowledge na pwede nating magamit after. Sa panahon ngayon, lahat ng options nasa paligid na natin. Meron tayong Youtube, meron tayong podcast. Puwede nating kunin dun ‘yung mga lessons na puwede nating ma-acquire,” ani Enchong.

Dagdag pa niya: “As early as now, puwede ka na [rin] mag-invest, eh. Okay, ano ‘yung mga puwede kong isipin na negosyo? Disinfectant. Anything that relates to hygiene and sanitation, ‘di ba? Noong nagsimula nga ‘yung pandemic, ang dami nang gumawa ng alcohol, ang dami nang gumawa ng mga PPEs. Because we have to adapt to things para mag-survive tayo. Kailangan nating mag-adjust kaagad.

“So ako, ang advice ko is, as early as now, research on things na alam niyo papatok na negosyo in the future… Another suggestion would be doing your own YouTube channel. Parang, all of a sudden, ‘Ha! Kumita na ‘ko doon sa mga vlogs na ginawa ko,’ ‘di ba? Ito ‘yung mga bagay na dire-diretso lang ‘yung kita.

“And, ang advice ko sa inyo, kung papasok kayo sa negosyo, siguraduhin ninyo na malapit sa puso niyo. Para kahit pagod na pagod kayo, gagawin at gagawin niyo pa rin.”

Panoorin ang buong episode dito: