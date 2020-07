“Enchong Dee nanawagan sa kapwa artista para sa laban ng ABS-CBN: ‘Being bashed is a small price to pay'”

Aktor na si Enchong Dee matapang na nanawagan sa kanyang fellow stars na wag manahimik at gamitin ang kanilang mga boses para sa kanilang pangalawang tahanan.

Matapos dumalo sa noise barrage na nagaganap sa harap ng ABS-CBN ng mga empleyado nito, hinikayat ni Enchong Dee ang kanyang mga kasamang artista na ipaglaban ang kanilang mother network

Kasunod ito ng hatol na non-renewal ng prangkisa ng TV network mula sa 70 na miyembro ng house comittee sa Kongreso.

Sa kanyang Instagram post, sinabi ng aktor na bata pa lang ay consistent na siyang nagsasalita para ipaglaban ang bansa.

“I’ve been fighting for my country since I was 13.Hindi madali at walang kasiguraduhan pero masarap sa puso,” sabi nito.

Dagdag ni Enchong, gagawin niya itong muli para sa ABS-CBN, na itinuturing niyang pangalawang tahanan na.

“I will do the same for the company which I called home for 15 years. Hindi ako titigil sa pananalita laban sa kasamaan na pumapaligid satin. Being bashed is a small price to pay to be in the right side of history,” paliwanag ng Kapamilya star.

WATCH: Enchong Dee contemplates on doing more for the country: ‘Kailangan kong mag-make ng decisions

Sa huli ay nangako itong makakasama ng mga empleyado sa kanilang ipinaglalaban at nanawagan siya sa mga kapwa niya artista at sana’y mag-ka boses sila sa panahong kailangan sila.

“Sa mga kasamahan ko sa ABS-CBN, kasama niyo ko hanggang muling magbukas ang tahanan natin. At sa mga kapwa ko artista, hindi ito ang oras para manahimik, maging totoo tayo sa salitang #kapamilya.

Ngayong araw din ay nag-tweet si Enchong patungkol sa sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque tungkol sa pag-move on na dapat ng mga tao tungkol sa ABS-CBN franchise renewal.

“You disgust me. Alam ko makikita mo tong tweet na to because you follow me. Sayang ka,” pahayag ng aktor.