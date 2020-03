“Enchong Dee: ‘‘Yung public service pwede mo siyang gawin kahit hindi ka tumakbo’”

Ipinaliwanag ni Enchong Dee kung bakit hindi niya nakikita ang sarili na pasukin ang mundo ng pulitika.

Aminado ang Kapamilya actor at advocate na si Enchong Dee na may mga nag-uudyok sa kaniyang tumakbo para sa posisyon sa gobyerno, pero para sa kaniya, hindi niya nakikita ang sarili na pasukin ang pulitika.

“Sa totoo lang ayoko talaga. Ang dami ring nagsasabi sa akin na tumakbo. Kasi yung public service pwede mo siyang gawin kahit hindi ka nakaupo e,” pahayag ni Enchong sa press matapos ang story conference para sa bagong pagbibidahang pelikula na Muelle De Binondo, nitong Sabado, February 28.

Bokal ang aktor sa mga opinyon at paninindigan niya pagdating sa mga isyung politikal at sosyal. Ilang beses na rin siyang naging usap-usapan sa internet dahil sa mga pahayag niya sa social media.

Paliwanag ng aktor, mas pipiliin niya ang magkaroon ng ‘peace of mind’ kaysa sa pumasok sa pulitika.

“Tsaka alam naman natin kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng pulitika. So mas okay na rin ako na tahimik ang buhay ko tsaka walang presyo yun e, yung lalabas ka sa bahay mo safe ka walang nakatingin sayo o tatarget sayo. Lagi kong sinasabi, walang presyo yung peace of mind,” ani ng aktor.

“Ako naman ang punu’t-dulo ko naman, mahal ko lang ang bansa. Gusto ko lahat ng Pilipino mayaman, gusto ko lahat tayo mayaman. Yun lang naman ang gusto ko e. And if I can do it in a way na wala ako sa gobyerno, mas okay ako. Yun na lang siguro ang gagawin ko,” pagpapatuloy niya.

Sa unang pagkakataon bibida si Enchong para sa isang historical fiction movie na Muelle De Binondo. Makakasama niya dito si Cindy Miranda, ang aktres sa daring lesbian film na Adan.