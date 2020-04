“Epekto ng COVID-19 quarantine sa mga stand-up comedian, ibinahagi ni MC at Lassy”

Ramdam ng Industriya ng Showbiz at Entertainment ang hagupit ng COVID-19 sa Pilipinas.

Hindi itinanggi ng stand-up comedians na sina MC at Lassy na apektado sila ng ipinatutupad na Enhanced Community Quarantine bilang pag-iingat sa COVID-19.

Sa panayam ng PUSH kay MC at Lassy, batid nila ngayon ang kakulangan lalo na at naantala ng COVID-19 ang kanilang trabaho bilang stand-up comedian sa mga comedy bar.

“Sana mas marami pa akong naipon na liquid, to be honest kasi sa panahon ngayon yun ang kailangan natin para maging stable tayo lalo na sa line of work namin na no work no pay at kahit ma-lift ang lockdown, baka yung mga comedy bars eh hindi pa magbukas, kasi definitely ipagbabawal ang mass gathering so dapat may sapat na ipon talaga,” sabi pa ni MC.

At kahit na kilalang mga masasayahing tao, batid din ng mga stand-up comedian ngayon ang kalungkutan dahil sa mas pinahabang Enhanced Community Quarantine.

“Bilang komedyante, alam nating lahat na talagang nakakalungkot ang mga pangyayaring ito. Kahit isa akong masayahing tao, isa ako sa sobrang naapektuhan ng lungkot at takot. At dahil isa akong komedyante, pinipilit kong gawing positibo ang mga negatibo. Unang una, financially, wag matakot dahil mayaman ka sa kaibigan at maraming tutulong sayo. Physically, palakasin ang sarili at pagtuunan ang kalusugan. Hindi ka man makalabas para maglakad lakad. Eh ginagawa kong mag akyat panaog sa hagdan,” sabi pa ni Lassy.

At kahit na naantala ng ECQ ang mga personal na buhay ng mga comedian, nanatiling positibo at sama-sama sa pagbangon sina MC at Lassy sa krisis ngayon ng COVID-19.

Sa kabila ng kakulangang pinansiyal, tuloy pa din sa pagtulong si MC para sa mga kaibigan at mga kasamahang nawalan ng hanapbuhay ngayong enhanced community quarantine sa pamamagitan ng on-line shows.

“Sa ngayon bukod sa gumagawa ako ng mga gawaing bahay eh ginawa namin abala ang sarili namin sa pagtulong sa mga staff ng Punchline Laffline actually ngayon magkakaonline show kami sa April 26 para makalikom ng donations, magkakaroon kami ng online show lahat ng komedyante ng Punchline and Laffline at ngayon bc kami nagtutulungan para sa relief goods na ibibigay namin sa employees ng Punchline and Laffline kasi hindi lang staff ang bibigyan namin pati mga hosts kasama po din,” ani MC.

Dahil stay at home, more quality time naman sa sarili ngayon si Lassy.

“Nagawa ko rin makipag bonding sa family ko na minsan inaabot na ng hating gabi ang kwentuhan at tawanan. Nakakamusta ko rin ang mga mahal ko sa buhay sa mga malalayong lugar at pati mga kaibigan. Nagawa ko rin matulog ng 7-8 hours na bihira na mangyari sa akin. At kahit naka quarantine, ginagawa ko rin abala ang sarili ko sa bahay,” sabi pa ni Lassy.

Tulad ng dalangin ng maraming Pilipino iisa ang hiling ngayon nila MC at Lassy ang malagpasan natin ng sama-sama at buo ang krisis na dulot ng COVID-19.