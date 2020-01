“‘Eto talaga ang mga true friends ko’: Julia Barretto to Chie Filomena and MJ Cayabyab”

Proud si Julia Barreto sa natagpuang true friendship kina Chie Filomena at MJ Cayabyab.

Ipinakilala ng aktres na si Julia Barretto ang dalawa sa mga tinuturing niyang ‘true friends’ sa showbiz na sina Chie Filomena at MJ Cayabyab, sa episode ng Magandang Buhay nitong Lunes, January 27.

“Siyempre marami na rin akong napagdaanan di ba, so parang sa mga pinagdaanan kong ‘yon, doon ko nakita yung mga hindi takot akong ipaglaban, yung mga hindi takot na ipakita na kaibigan ako,” pahayag ni Julia na tinutukoy ang kinasangkutang isyu noong nakaraang taon.

Ayon kay MJ, isa siya sa mga nagtanggol sa aktres mula sa mga netizen na bumatikos at nang-bash kay Julia.

“So etong dalawang ‘to, were very supportive and the whole world knew that. They were fearless and they were proud of our friendship despite of the opinions of other people sa akin. So doon ko talaga nalaman na eto yung mga tunay kong kaibigan,” pagpapatuloy ni Julia.

Nagsimula ang pagkakaibigan ni Chie at Julia noong nagkasama sila sa seryeng And I Love You So noong 2015. Habang ang friendship naman ni Julia at MJ ay umusbong nitong nakaraang seryeng pinagbidahan ni Julia na Ngayon at Kailanman.

“Eto yung sample ng very effortless ang nangyari na hindi namin pinilit yung conversation. And ang daming times napatunayan kong loyal friend si MJ,” kuwento ni Julia.

Nang tanungin si Julia kung paano nga ba siya nakakahanap ng mga kaibigan sa showbiz, “It takes two to tango like in a relationship, in a friendship it takes two to tango. Pero mas happy ako sa low maintenance e. Yung kahit ang tagal niyong hindi nagkikita, ang tagal niyong hindi nag-uusap, pag nagkasama kayo, parang walang nangyari, walang time na lumipas.”

Mapapanood sa bagong pelikula na Block Z si Julia. Habang aabangan din sa bagong serye na Love Thy Woman sina Chie at MJ.