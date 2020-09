“Ex-Hashtag Jon Lucas remembers late mom on her death anniversary”

Former Hashtags member Jon Lucas remembers his late mother, Jean Lucas, on the occasion of her third death anniversary.

Former Hashtags member Jon Lucas on Monday, September 21, remembered his late mother, Jean Lucas, on the occasion of her third death anniversary.

On Instagram, Jon recalled his last moments with his mom as he shared with his followers his recent visit to her grave.

“3 years without her,” he wrote in the caption.

“On this date of 2017, umuwi ako sa Rizal para makapag-bonding kami nila mommy. Nagpaalam ako sa manager ko na absent muna ako kinabukasan para makalabas kami nila mommy. Salamat pumayag naman siya. Nung gabi na umuwi ako. Yun na yung huling gabi na nakausap at nakasama ko siya. (Buti pala naisipan kong umuwi) Bumagsak siya sa tabi ko, binuhat namin siya papasok ng sasakyan. Papuntang hospital kaming dalawa lang sa likod ng kotse, kaya nakikita ko pa itsura niya, nakikita ko reaction ng katawan niya. Hanggang ngayon malinaw pa rin. Hanggang sa sabi ng doctor ‘Narevive’ raw. Pero wala, buong gabi (Wednesday) hanggang sa kinabukasan (Thursday) hindi na siya nagrereact kahit anong gawin. Thursday na, may pagsamba. Yun nalang ang pag-asa ko. Eto yung time na wala na akong tiwala sa mga machines at sa mga gamot. Ito yung panahon na sa puso ko Diyos lang makakapagpagaling sa nanay ko. (Totoo naman) Kaya hiniling ko sa Kanya na sana ibigay pa samin yung nanay ko. Sobrang iyak, sobrang pagmamakaawa ang ginawa ko. Pero hindi ko nakalimutan na hilingin sa Kanya na kung ang kalooban Niya ay hindi ko na makita nanay ko. Patapangin nalang Niya kami ng pamilya ko sa haharapin naming pagsubok,” he added.

Though deeply saddened by her loss, Jon remains grateful that he and his family were able to overcome the death of his mother.

“Kaya salamat sa Ama! Eto, buhay at malalakas kami! Salamat sa Ama nasa talaan ng muli ang tatay ko,” he wrote.

“MARAMING Salamat sa Ama kasi pinatapang niya ang puso namin. 3 years without her! But we’re still grateful cause we have HIM,” he said.

Jon’s mother died in September 2017 due to a brain aneurysm.