“EXCLUSIVE: Actor comedian Joey Paras nag-slow down sa showbiz dahil sa heart condition”

Actor comedian Joey Paras, iniintindi ang kanyang kalusugan ngayon.

Isa ang pagkakaroon ng sakit sa puso ng stage, film mand TV actor na si Joey Paras sa mga dahilan kung bakit pansamantala siyang nawala sa showbiz.

Kuwento niya sa PUSH, “Actually, maraming factors. Una dito, nagkasakit ako sa puso, di ba? Dahil nagkasakit ako sa puso marami akong offers na hindi ginawa.”

“Hindi na ako nagteleserye kaya siguro hindi na nila ako nakikita masyado. Kung gumawa man ako ng pelikula, mga indie, hindi siya inire-release ng maraming sinehan. Tsaka ano na rin, ang dami kong hinindian kasi nagpahinga talaga ako – health reasons.”

Ayon pa sa kanya mahirap ipakipagsapalaran ang kanyang kalusugan dahil baka any moment ay bumigay siya.

“Hindi talaga siya healthy kapag pinush ko na magpatuloy ako. Pero once in a while, gumagawa ako tapos nagtuturo ako ng (acting) workshop every week, may sarili akong grupo.

“Tapos siguro ito na rin yung taon na gusto ko ring lumihis ng konti mula sa ginagawa ko dati, gusto ko namang maging filmmaker,” lahad pa ng comedy actor.

Eh, kumusta naman ang heart condition niya ngayon?

“Meron na akong CRT-D device, para siyang pacemaker. Kasi yung heart ko, na-angioplasty ako, na-angiogram, nakitang may bara at tinanggal yung bara,” balita niya sa amin.

Patuloy ni Joey, “After a year ang bilis ng tibok ng puso ko so nilagyan na ako ng machine. So for one year and a half meron na akong device. Binubuhay ako nung device.

CRT-D is an implantable cardiac resynchronization therapy (CRT) defibrillator for patients with heart failure. Ang device na ito ang nagmo-monitor ng heart’s rhythm, detects irregularities and corrects them with electrical impulses.

Ang pacemaker naman is a small device that’s placed in the chest or abdomen to help control abnormal heart rhythms.

“2016 yung angioplasty. 2018 nung nilagyan ako ng device. So ngayon, lumalaban lang ako.

“Ngayon laban lang, kasi life is short, eh. Alam mo ba na-realize ko simula nung nagkasakit ako, na ang dami ko pa palang gustong gawin kaya lahat ginagawa ko ngayon.

“Kung walang offer sa pag-arte nagdidirek ako. Kung puwede kong pagsabayin bakit hindi, di ba?” deklara pa ni Joey ini-launch bilang bida sa Bekikang ng Viva Films na idinirek ni Wenn Deramas.

Ano ba ang mas gusto niyang gawin ngayon – magdirek o umarte?

“Pareho,” diretsong sagot ng aktor. “Pero kasi, kapag nagdidirek ako at nasa likod ako ng kamera nagiging artista din ako, eh, lalo na kapag ini-explain ko na kung paano gagawin, kung paano yung tamang acting. May input ako do’n na malaki.

“So bilang actors’ director iga-guide ko sila nang tama… Hindi ko puwedeng iwan itong pag-arte. Bread and butter ko ‘to, so kung may mga teleserye, sige lang kung kaya ng health kasi nga puyatan din di ba at hindi ko puwedeng ngaragin yung sarili ko,” pahayag pa niya sa interbyu ng PUSH.

Samantala, bukod sa Bekikang ay naanood din noon si Joey sa mga Star Cinema movies na I Do (2012), Sisterakas (2012), Momzillas (2013), Bromance: My Brother’s Romance (2013), and Maria Leonora Teresa (2014).