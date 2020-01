“EXCLUSIVE: Albie Casiño inaming bad ang ending ng kanyang 2019”

Albie Casino, may naudlot din na bagong project.

Nasa Amerika pa hanggang ngayon ang aktor na si Albie Casiño kaya tinanggal siya sa cast ng iWant Original Series na The Beauty Queens. Kailangan na kasing magsyuting ng cast at January 17 pa ang balik niya ng Pilipinas kaya humanap na ang ATD Entertainment ng ipapalit sa kanya.

Bago magbakasyon sa Amerika ay nakausap pa ng PUSH si Albie at nasabi pa nitong very excited siyang muling makatrabaho si Ms. Gloria Diaz na nakasama niya noon sa seryeng Los Bastardos ng ABS-CBN.

“Si Miss U (Gloria), nanay na nanay ang dating sa akin kasi my hyper acidity po kasi ako, so nung nagte-taping kami ng Los Bastardos inaatake ako ng hyper acidity lalo na nung pahuli na. Si Miss U ang nag-aalaga sa akin,” kuwento ni Albie tungkol sa naudlot na project.

Eh, ano ba ang expectations niya ngayong 2020?

Lahad ni Albie, “Hindi ko actually alam. Hindi lang siya end of a year, eh, pero end of a decade din. Yung previous years ko (2010 onwards) medyo roller coaster ride siya for me bilang tao, eh, di ba?

“I mean, at the same time sobrang saya ko na matatapos na yung decade na yon, pero sad din ako kasi parang tapos na yung… I’m closing a part of my life. Kumbaga, hindi na kami bata ng mga kaibigan ko, di ba?

“To be honest, itong 2020s, ito na yung decade na ang mga kaibigan ko, magpapakasal na kami, magkakaanak na yung mga ka-batch ko. So parang it’s coming to a point na I’m really becoming an adult.

“Yung hindi na ako bata, grown up na ako. I live on my own, I cook my own food, I do my own laundry. So parang sad din siya na tapos na yung era na yon.”

Nabanggit ni Albie ang tungkol sa pagpapakasal at pagkakaroon ng anak ng kanyang mga kaibigan, may plano na rin ba siyang bumuo ng sariling pamilya?

“Huwag natin munang pag-usapan ang tungkol diyan,” paiwas niyang reaksyon.

“Actually, very, very good naman sa akin ang 2019 dahil sa Los Bastardos . Ending lang ng 2019 ang medyo pangit sa akin,” makahulugan niyang pahayag na kaagad naming inusisa.

Ay, bakit naman? Anong dahilan?

Sagot niya, “Secret. Basta, ayoko na lang pag-usapan.”

May koneksyon ba ito sa love life at masyadong personal?

“Ah basta. Huwag na nating pag-usapan,” pakiusap pa ng aktor sa amin.