“EXCLUSIVE: Allen Dizon produces ‘The Beauty Queens’ for iWant”

Allen Dizon, marami pang balak iprodyus na mga proyekto.

Pinasok na rin ng multi-awarded actor na si Allen Dizon at ng kanyang ATD Entertainment Productions ang pagpo-produce ng digital series sa iWant. Ayon sa aktor, hindi na siya bago sa ganitong larangan dahil nasubukan na niya ito before.

“Nag-start akong mag-produce nung mga 2007, nag-produce ako ng stage play tapos pelikula, then nag-stop ako kasi nag-focus ako sa acting naman, ngayon balik ulit sa pagpo-produce. Siguro ano, parang another chapter ulit lalo na sa mga digital film, sa iWant like itong gagawin namin ngayon,” simulang kuwento sa PUSH ni Allen.

Ang The Beauty Queens na idinirek ni Joel Lamangan ang unang digital series na naprinodyus ni Allen sa iWant. Bida dito sina Gloria Diaz, Winwyn Marquez, Maxine Medina, at Maris Racal. Tapos na ang syuting ng pelikula at any time soon ay magkakaroon na ito ng streaming sa iWant.

“Ngayon kasi lahat ng tao naka-cellphone na, naka-online na. Basta may internet ka puwede kang manood, iba’t ibang platform, eh, kailangan mo sigurong sumabay talaga. So naisip ko rin ito na aside from acting meron akong negosyo nashowbiz din naman ang involve.

“Kumbaga, hindi ka pa rin mawawala and kung gusto mong umarte makaarte ka naman, at least puwede mong pagsabayin,”dagdag paliwanag ni Allen kung bakit prinodyus niya ang The Beauty Queens.

Sa naturang iWant series ay magtatrabaho behind the camera si Allen. Wala raw role na ibinigay sa kanya si Direk Joel.

Lahad ni Allen, “Actually, gusto niDirek na bigyan ako ng role, pero as a producer wag na lang muna kasiunang-una, yung title ng series ay The Beauty Queens so parang… At saka gusto ko rin na magkaroon naman ng chance yung iba na makasama si Direk Joel.

“Involved pa rin naman ako sa production at sa lahat, and at least para maiba lang, di ba? Hindi ko man sila nakatrabaho as an actor, but still nai-produce ko sila ng series. Yung sa acting, malay mo in the future may gawin kami, so yon.”

June pa lang nung taong 2019 ay pinamamadali na ng iWant kay Direk Joel ang The Beauty Queens dahil nagustuhan nila ito, pero dahil sasobrang busy ng director at ng writer ng series na si Eric Ramos kaya nitong 2020 lang ito nasimulan.

Nakialam ba siya sa pagpili ng cast?

Sagot ni Allen, “’Si Direk naman lahat ang namili, sinabi nalang sa akin. Tapos si Dennis (Evangelista) naman ang kumokontak. Sobrang okey ng cast, wala akong masabi.”

Proud ding sinabi ng aktor na masaya siya sa kinalabasan ng The Beauty Queens.

“Pakiramdam ko naman nagawa namin nang maayos at lalabas na mas malaki yung project para do’n sa budget na ibinigay nila. Kumita lang kami ng konti, okey na sa amin yon. At saka, simula pa lang naman ito, mas marami pa sana.

“Gusto kong tutukan ang pagpo-produce ngayon taon pero kung may darating na project sa pelikula, priority ko pa rin yung pag-arte ko,”deklara pa ng 2019 Metro Manila Film Festival best actor.