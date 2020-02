“EXCLUSIVE: Anthony Jennings, madalas daw pagkamalang ‘rich kid’”

Laking Maynila si Anthony Jennings kaya marunong talaga siyang mag-Tagalog.

Unang napanood si Anthony Jennings bilang kapatid ni Alden Richards sa blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Nasundan ito ng isa pang pelikula – ang Unbreakable.

First teleserye niya naman sa ABS-CBN ang Make With You na pinagbibidahan nina Liza Soberano at Enrique Gil. He is playing the character of Rhamboy in the series.

“Sobrang saya ko po sa nangyayari ngayon sa career ko. I mean, marami pong nag-a-audition para sa mga role na ganito and then para mapasok ako sa isang ganito napakalaking karangalan po sa akin,” nakangiting pahayag sa PUSH ni Anthony.

Ang binata ay bahagi ng Star Circle Batch 2019 na ini-launch last year at kasama siya ngayon sa mga artistang mina-manage ng ABS-CBN Films’ Rise Artists.

Madalas mapagkamalang Inglisero at suplado si Anthony dahil sa kanyang itsura. Pero nilinaw niya na hindi raw siya suplado at hindi rin totoong Inglisero.

“Dito po ako lumaki sa Manila so diretsong Tagalog ako talaga. Dito po ako pinanganak sa Pilipinas. Sumasakay po ako ng jeep, nagko-commute po ako.

“Hindi lang po maiwasan na minsan unang bati nila sa akin English na, eh, pero pag nag-Tagalog ako, ‘Kuya nagta-Tagalog ka pala,’nagugulat po sila. Bakit ko pa raw sila pinahirapan? Ganun po talaga ang halos nangyayari sa akin every day.

“Siguro po dahil nga sa itsura ko. My father kasi is British tapos Pinay ang nanay ko, parang mas malakas yung dugo ng father ko kaya ganito yung features ko,” natatawang paliwanag ng binata.

Dugtong pa niya, “Parang sa akin po… hindi naman po ako nagdya-judge agad, alam ko na po na yon yung unang tingin nila sa akin na agad, pero pag nakasama na po nila ako sinasabi nila na parang mas Pinoy pa raw ako sa kanila.

“Kasi hindi naman po ako lumaking… hindi naman po kami lumaking mayaman. Normal na buhay lang po yung sa amin.”

Totoo bang madalas siyang mapagkamalang rich kid?

“Sobra!” kaswal niyang sagot. “Halos akala nga nila Amboy ako, eh. Tapos nung nagsasalita na ako tinatanong nila kung nagta-Taglish ka ba, ganyan. Pero hindi talaga ako mayaman… mukha lang po,” biro pa ng binata.

Eh, bakit nga ba gusto niyang mag-artista?

“Siguro, gusto ko pong umakting talaga, umarte, experience at iniidolo ko po kasi talaga yung mga local artists natin, eh. So matagal na po na gusto kong mag-artista, simula bata pa po ako yon na talaga yung gusto kong gawin na feeling ko magiging masaya ako,” tugon niya.

Nang tanungin namin si Anthony kung sinong Kapamilya aktor ang gusto niyang sundan ang yapak, ayon sa binata, “Ah, marami po. Pero sinasabi nga po nila na ikaw po yung magdadala sa sarili mo, dalhin mo po yung sarili mo kung saan mo gusto – para magkaroon ka po ng sariling identity.

“Idol na idol ko po talaga si Jericho Rosales sa local actors natin pero sa international si Leonardo Dicaprio po.”