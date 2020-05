“EXCLUSIVE: Ara Mina, ikinuwento kung paano nag-celebrate ng birthday habang naka-ECQ”

Mas simple ang birthday celebration ngayon ni Ara Mina.

Ibang experience para kay Ara Mina ang nagdaang 41st birthday niya nitong May 9, 2020. Malayung-malayo ito sa bonggang birthday celebration niya last year na ginanap sa isang events place kung saan bumaha ng food and drinks at dinaluhan din ng maraming showbiz at non-showbiz friends.

“Walang celebration ngayon kasi ECQ tayo. Kung anuman yung budget na dapat gagastusin ko sa party, siyempre may plano din naman ako noon to celebrate, pero now mas okey na ipantulong ko na lang sa frontliners at ibang COVID-19 victims,” kuwento ni Ara sa Viber chat namin.

On the day of her birthday ay minabuti ni Ara na magsagawa na lang ng charity work.

“Nung lunch time nagpakain ako sa frontliners sa Commonwealth Hospital and Medical Center (CHMC). Nagbigay kami ng 200 packs of food doon from our donation drive na Support A Hero,” kuwento niya.

“Pagkatapos no’n umuwi na kami ng bahay. Nag-samgyupsal lang kami sa bahay. Buti na lang may lutuan akong nabili noon. Hahaha!

“Kasama ko sa bahay ang sister kong si Cristine (Reyes), her daughter niya (Amarah) and my daughter Amanda Gabrielle,” dagdag niyang kuwento.

Ano ba ang kanyang birthday wish?

“Alam mo, eto totoo ‘to ha, wala na akong birthday wish. Wala na kasi akong mahihiling pa para sa sarili ko, eh. Kumbaga, lahat halos ng ipinagdasal ko kay Lord naibigay na niya sa akin.

“Kung hihiling pa ako, parang sobra-sobra naman na. Dapat matuto rin tayong makontento at huwag umabuso. Hahaha! Ang wish ko talaga ngayon ay hindi na para sa akin,” paliwanag niya.

Dugtong ng aktres, “My wish is for the happiness of other people, na maging matatag ang bawat pamilyang Piliino sa pagharap sa pinagdadaanan nating health crisis ngayon. Wish ko na sana maging okey sila at maging okey na ang lahat. Yon lang talaga.”

Samantala, habang sumasailalim ang bansa sa ECQ ay masayang ibinalita sa amin ni Ara na hindi na halos siya nagpapahinga sa dami ng orders na cake sa kanyang Hazelberry Café.

“Grabe yung orders kasi sobrang dami niya talaga. Hindi na halos ako nagpapahinga sa kabi-bake sa bahay. Parang lahat ng tao ngayon gustong magpa-deliver lalo na nung Mother’s Day.

“Hindi ko ini-expect na kung kelan may ECQ mas tumindi naman yung demands ng tao para magpa-deliver. Nakakatuwa siya, pero sobrang nakakapagod din talaga,” huling pahayag ni Ara.