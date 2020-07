“EXCLUSIVE: Ara Mina, unti-unti nang binabalik ang café business”

Ara Mina, may mensahe para sa napipintong botohan para sa franchise ng ABS-CBN.

Unti-unti nang isinasaayos ni Ara Mina at pinaghahandaan ang pagbubukas ng lahat ng branches ng kanyang Hazelberry Café ngayong nasa GCQ na ang NCR. Ayon sa aktres, dalawa pa lang ang operational sa kanyang resto, pero susunod na rin daw ang ibang branches.

“Dalawa pa lang ang nagbukas. Nauna yung sa Angeles, Pampanga branch last month, then this week lang yung sa Molito, Alabang. Yung sa Ayala Feliz ang susunod ngayong month din at ang pinakahuli siguro ay yung sa Don Antonio, Quezon City branch,” kuwento niya sa PUSH.

Bukod sa kanyang resto ay may binuksang isa pang business si Ara during quarantine.

“Nagbukas ako ng bagong online business, yung @TheGreenberry.Ph. Mga fruits, vegetables, seafoods, whole chicken and frozen meats ang ibinebenta don. Ginawa ko yon para naman matulungan yung mga farmers natin,” sambit ng aktres.

Dagdag pa ni Ara, “Focus pa rin ako sa business. Good thing na yung Ara’s Secret at Ara Colours ay puro online business lang siya at the same time yung Hazelberry at The Greenberry ay food business naman.”

Nabanggit din ni Ara na nakabalik na siya sa taping ng FPJ’s Ang Probinsyano .

“Hindi ako kasama do’n sa mga nag-lock in sa Batangas. Dito lang ako sa may Quezon City, sa Unit 1, pero umuwi muna ako dahil hindi pa ako kasama sa mga susunod na scenes. Meron din akong sisimulang bagong movie,” lahad niya.

Ngayong Lunes, July 6, ay magbobotohan na ang mga mambabatas sa Kongreso kung bibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. May panawagan tungkol dito si Ara.

“Ang ABS-CBN ay nagbigay sa mahabang panahon ng mahahalagang balita at saya sa milyon-milyong Pilipino mapa-radyo man o television. Ito ay naging tahanan hindi lang ng mga artista kundi naging bahagi at parte rin ng pamilyang Pilipino.

“Sa nangyayaring pandinig para sa pag-apruba ng prangkisa ng ABS-CBN, akin pong iginagalang ang demokrasya at legal na proseso na ginagawa ng Kongreso. Sana po makita at ma-appreciate ng mga mambabatas ang nagawang kontribusyon at magagawa pang kontribusyon ng ABS-CBN sa sambayanang Pilipino.

“Ang pagdinig na ito na ginagawa ngayon ay hindi lang para sa ABS-CBN pero para rin sa ikabubuti ng lahat ng Pilipino na nasa loob at labas ng bansa. Pinagdadasal ko na maging maayos na ang lahat. Naniniwala ako na lahat ng pagkakamali ay naitatama, lahat ng lungkot may kapalit na saya, pag may pagsubok nakakayanan at nakakabangon.

“At ngayong humaharap tayo sa pandemya at mga sitwasyon na hindi natin maintindihan, tanging panalangin, pang-unawa at pagmamahal sa kapwa ang kailangang pairalin para sa ikabubuti ng lahat,” pahayag ng award-winning actress.