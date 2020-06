“EXCLUSIVE: Ara Mina’s five-year-old daughter Mandy to start vlogging”

Ara Mina’s daughter Mandy got more interested in vlogging while they were stuck at home for ECQ.

Sa edad na five and a half years old ay interesado na ang anak ni Ara Mina na si Amanda Gabrielle Meneses or Mandy in short na pasukin ang pagiging vlogger. Ayon sa kuwento ni Ara sa PUSH marami ng video si Mandy kaya lang hindi pa niya ito naa-upload hanggang ngayon. “She’s starting na actually ng pagba-vlog. Di ko pa lang na upload at napapa-edit videos niya. Medyo marami-rami na kong nakukuhanan kaso sa phone ko pa lang siya nakukuhanan. And gagawan ko pa lang siya ng channel. “May nagawa na kong channel before para sa kanya kaya lang hidi ko maalala yung email na ginamit ko. Hahaha! Baka gumawa na lang ulit ako ng dati,” kuwento ng award-winning actress sa PUSH. Si Mandy ay anak ni Ara Mina sa dating kasintahan na si Patrick Meneses. Paano ba nagkainteres sa vlogging ang kanyang anak? Sagot ni Ara, “Last year lang nung nag-start akong mag-vlog nakita ko na interesado rin siya. Kasi nakikialam na siya, nagsasalita na rin sa harap ng cellphone na parang reporter, so sabi ko, ‘Aba, may future ang anak ko bilang blogger.’ “Pero parang nag-trigger lalo yung interes niya nung nag-ECQ, kasi napapadalas siya mag watch sa YouTube like kay Jojo Siwa and Ryan’s Toys Review dahil nasa house lang siya at dahil wala nang classes and hindi nakakalabas.” Ikinagulat din ni Ara ang pagtangkilik ng netizens sa video nilang mag-ina habang gumagawa sila ng ice scramble. “Yung video niya with me na kumakain kami ng Ice Scramble ang lakas no’n. Hehehe!” pagmamalaki pa niya. “Kasi super daldal niya do’n, natatalo pa niya ako sa dami nyang reactions sa video. Nakakaaliw sya do’n. Hahaha!” Sa napanood naming video ni Mandy ay bihira lang itong magsalita ng Filipino. Panay ang English ng bata na tinatalo pa ang kanyang Mommy Ara. “You know what, first language na natutunan ni Mandy ay Filipino. Di siya marunong mag-English dati pero nung pumasok siya sa school ang galing na niya bigla mag-English at nagulat ako. “Nagworry pa nga ako sa kanya noon dati kasi parang siya lang hindi masyado marunong mag-English noon sa school nila. Ngayon na no-nose bleed na ang beauty ko sa kanya. Hahaha! Nakakatuwa kasi parehas siyang marunong mag-Tagalog at mag-English,” huling pahayag ni Ara sa interbyu namin para sa PUSH .