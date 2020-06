“EXCLUSIVE: Ejay Falcon admits dealing with anxiety caused by lockdown and ABS-CBN shutdown”

Ejay Falcon learned how to adjust to the lockdown by keeping himself busy and starting an online business.

Isang buwan at kalahati na ang nakalipas pagkatapos pansamantalang magsara ang ABS-CBN noong May 5, 2020 at isa ang Kapamilya actor na si Ejay Falcon sa matinding naapektuhan nito. Sa interbyu namin kay Ejay via Viber ay kinumusta namin kung nakapag-adjust na ba siya sa nangyari at aniya, nahihirapan siyang makasanayan na walang ABS-CBN. “Nakapag-adjust na siguro du’n sa daily routine na nasa bahay ka, ganyan, pero yung nakapag-adjust na nakasara yung ABS-CBN siyempre mahirap,” kuwento ni Ejay sa PUSH . “Hindi ko naman ’ata makakasanayan yon, yung pagkawala ng TV network namin kasi hanapbuhay ko yun at ng marami pang mga Kapamilya stars. Siyempre iba pa din yung normal yung operations ng network, na tuloy ang tapings or guestings although masaya naman na kahit papaano, eh, nakakabalik ang ilan via Kapamilya Channel,” dagdag ng aktor. Dahil wala munang trabaho kaya inalam namin kung paano niya sinusuportahan ngayon ang pamilyang umaasa sa kanya. “Ginagamit ko muna yung naipon sa mga nakaraang projects ko. Tipid-tipid muna siyempre. Pero so far natutustusan ko pa naman kung ano mga pangangailangan nila,” lahad niya sa amin. Hindi rin itinanggi ng aktor na dahil sa ABS-CBN shutdown na sinabayan pa ng quarantine ay hindi maiwasang makaramdam siya ng anxiety. Ani Ejay, “Siguro at some point, oo, nakakaramdam ako ng anxiety, kasi medyo mapag-isip din akong tao lalo na kapag nasa bahay ka lang, kasi wala kang ginagawa kaya ang dami mong oras mag-isip, di ba? “Yung anxiety naman ay may iba-ibang level po depende sa tao. Minsan kailangan mo lang magwork out lagi, nakakatulong din yon para mapanatiling malusog hindi lang ang katawan natin pati rin isipan natin. Need mo talagang gumawa ng paraan na maging positibo po lalo pa nga na ang daming negativity ngayon sa mundo.” Sa kasalukuyan ay pinag-iisipan ni Ejay na mag-business muna pero wala pa siyang idea kung anong business ang uumpisahan. “Nag-iisip ako kung ano ang pwedeng negosyo. Karamihan nga ngayon makikita mo sa social media, di ba? Kanya-kanya ng diskarte ng pwedeng pagkakitaan. Naisip ko nga ito na yung pagkakataon din para mas makapag-isip din ako ng business talaga,” sambit ni Ejay. “Actually nag-iisip na din nga ako na pasukin ang online business para mas productive din ang time sa bahay. Bukod sa Beautederm ni Ms Rhea (Tan) na sobrang laki din ng help sa amin ay naghahanap pa kami ng suppliers ng mga pwede naming ibenta at pagkakitaan. Inisip namin yung something na in demand siyempre ngayong naka-quarantine tayo,” huling pahayag ni Ejay sa aming interbyu.