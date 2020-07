“EXCLUSIVE: Ejay Falcon and girlfriend Jana Roxas pinasok na rin ang restaurant business”

Ejay Falcon pagakatapos ng ABS-CBN Franchise denial: ‘Kailangan namin magtulungan at palakasin ang loob ng isa’t isa. Hindi ko sila maaring iwan sa laban.’

Pinasok na rin ni Ejay Falcon at ng girlfriend niyang si Jana Roxas ang restaurant business. Open na for dine-in and take out ang kanilang Okane Charcoal Grill House na matatagpuan sa 91 Maria Clara, Banawe St, Quezon City.

Ayon sa aktor, ito muna ang kanyang pagkakaabalahan habang wala pang trabaho sa showbiz at nasa GCQ pa ang bansa.

Paano nga ba nabuo ang kanyang restaurant business?

“Matagal ko na pong gustong mag-business at nagkataon si Jana gusto niya din talaga. Then may kaibigan po kami na masasabi ko na maayos na mga tao sa buhay namin at napagkasunduan namin magtayo ng restaurant. Nag-meeting kami then finaly nagawa po namin ito,” sagot ni Ejay sa una naming tanong sa kanya.

Ipinaliwanag din niya kung bakit isang restaurant business ang kanilang itinayo.

“Kasi ramdam namin na ang dami talagang gusto ng Korean food and talaga masarap ang Korean food. Kahit nung gumawa ako sa Korea ng guesting para sa isang K Drama talagang masarap din talaga yung food nila.

“Tapos dito sa atin mahilig din ang mga taong kumakin.Nakikita namin yon kaya ang ginawa namin is parang combination of Korean and Japanesse food po. Fusion kung tawagin para pag merong may gusto ng Korean and Japanesse ando’n na,” paliwanag niya.

Dagdag pa ng aktor, sila raw ni Jana at ng business partners niya ang nagbabantay at nagpapatakbo ng negosyo.

“Kaya kung miss n’yo a ang mag-samgyupsal pero gusto mo sure na safe ka sa iyong paglabas magpunta lang kayo sa Okane. We are open everyday from 11 a.m. to 7 p.m. for either dine in or takeout. Our restaurant is thoroughly sanitized with each table having plastic partitions. We also observe proper social distancing to make sure you have a worry-free dining experience,” pagmamalaki ng aktor.

Nang tanungin namin kung ano ang plano niya sa showbiz or kung lilipat ba siya ng TV network ngayong hindi ni-renew ng Kongreso ang prangkisa ng ABS-CBN, aniya, hindi pa niya iniisip ang tungkol dito.