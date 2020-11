“EXCLUSIVE: Ejay Falcon, iba ang hiling para sa kaarawan ngayong taon”

Thirty-one years-old na ang Star Magic artist na si Ejay Falcon pero hindi siya nagkaroon ng kahit anong birthday celebration dahil nasa lock-in taping ang actor para sa Paano Ang Pasko series ng TV5.

Hindi para sa kanyang sarili ang birthday wish ni Ejay.

“Ang birthday wish ko sana matapos na itong pandemic, mga bagyo, trahedya at yung mga nasalanta ay makabangon na po ulit,” pahayag niya.

“Para naman sa mga mahal ko sa buhay, sana manatili silang malusog atwalang karamdaman,” dagdag niya.

Ano ba ang regalo sa kanya ng girlfriend na si Jana Roxas?

Tugon ni Ejay, “Dito pa po ako sa lock-in taping at medyo matagal pa ako dito. Pero pagkita namin, sabihin ko po sa ‘yo kung ano yung birthday gift niya.

“Pero kahit naman wala siyang ihandang regalo, basta huwag lang siyang magbago at yung naging kami yon na yung pinaka best gift niya sa akin.”

Sa Instagram account ay nag-post din si Jana ng sweet birthday messages para sa kasintahang si Ejay. Tinawag din niyang bestfriend ang karelasyon.

“Happy Happy Birthday to my best friend. Wishing you all the best baby, lagi kong sinasabi sa yo andito lang ako para mahalin at suportahan ka at sabay natin tutuparin lahat nang mga pangarap natin.

“You deserve all the beautiful things in life baby dahil napakabuti mong tao. Thank you for everything. Mahal na mahal kita. Happy Birthday @ejaythefalcon.”

Samantala, after ng ginagawang series ni Ejay ay sisimulan naman niya ang period movie na Balangiga.

READ: Ejay Falcon to topbill historical film ‘Balangiga 1901’

“Hinihintay na po nila ako ngayon dun, naka-lock-in kasi kami now. Pero inaayos na yung schedule ko para sa movie,” aniya.

Bilang paghahanda sa pagbibidahang pelikula ay katakut-takot na pagre-research ang ginagawa ni Ejay. Nanonood din siya ng mga pelikulang makakatulong sa gagawing project at nagbabasa tungkol nangyari sa Balangiga noong 1901.