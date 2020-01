“EXCLUSIVE: Ina Raymundo, susuportahan ang panganay na gustong pumasok sa showbiz”

Ayon kay Ina Raymundo, mahilig daw kumanta ang panganay niyang si Erika.

Eighteen years old na ang eldest daughter ni Ina Raymundo na si Erika Poturnak at inamin ng aktres na may balak ang dalaga niya to join showbiz.

“Oo. Meron. Kasi mahilig din siyang kumanta,” deklara ni Ina sa interview namin sa kanya para sa PUSH .

Dugtong niya, “So ngayon, nasa crossroad siya ng buhay niya na hindi niya alam kung ipe-pursue ba niya. Kasi ga-graduate na siya ng high school or magka-college ba siya?

“So feeling ko she’ll end up taking a gap year, na isang buong taon na hahanapin niya muna kung anong gusto niyang gawin sa buhay kesa yung mag-decide kung anong course tapos biglang magpapalit din. So, ako kung ano yung gusto niya sa buhay niya supportive ako.”

Pero kung sila raw mag-asawa ang masusunod ay mas gugustuhin sana nila na mag-college na lang muna si Erika.

“Kung ako ang masusunod gusto namin na mag-college siya kaagad, di ba? Pero kung hindi niya talaga nararamdaman, hindi namin siya kukulitin, kasi di ba, adult na siya,eh, you cannot stop her,” pahayag pa ni Ina.

Ano ba ang advice niya sa panganay na anak ngayong 18 na ito?

“Ang advice ko sa kanya is… siyempre sinasabi ko rin sa kanya na better nga kung mag-aral siya. Pero prayers na lang, mahirap din kasing pangunahan, eh, alam mo naman ang panahon ngayon. She’s very independent kasi.

“Reverse psychology yung parang mas nagwo-work sa kanya, eh, so parang it’s best na not to really insist on doing something. Parang I’m letting her figure it out,” lahad ng aktres.

Samantala, hindi naman naitago ni Ina ang paghanga niya sa director ng Block Z na si Mikhail Red kung paano ito magtrabaho sa set habang ginagawa nila ang pelikula.

“Alam mo, he’s very systematic. Alam na nila yung mga shots nila, walang natatapon na shots. Kumbaga, alam na niya frame by frame and napaka-organized at dapat ganun naman talaga, di ba, para walang nasasayang na oras lalo na yung mga scenes namin na hindi madadali. So para sa akin, kung iba yung director siguro na kasama ko baka mas nahirapan pa ako.

“Perfect kay Direk Mik itong movie na ‘to. Parang wala akong maisip na puwedeng gumawa nito. He’s a very, very cool director,” kuwento pa niya.

Blessing in disguise din para sa kanya na hindi kaagad naipalabas last year ang Block Z.

“Blessing in disguise nga na na-late yung pagpapalabas sa Block Z kasi because yonnga, yung post production, yon yung perfect na nangyari. Mas may time silang mas pagandahin yung movie. Kasi kung, let’s see pinalabas namin yung movie nung Halloween, parang ano… mas maganda ngayon kasi mas may time silang pagandahin kasi yon yung nakaka-excite sa movie,” sambit pa ni Ina.

Palabas na ang Block Z sa mga sinehan simula January 29. Kasama rin sa Block Z sina Joshua Garcia, Julia Barretto, McCoy De Leon, Ian Veneracion, Maris Racal, at Yves Flores.