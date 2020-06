“EXCLUSIVE: Jane De Leon, ikinalulungkot ang nangyari sa maraming baguhang artista sa pag-shutdown sa ABS-CBN”

Tuluy-tuloy lang ang paghahanda ni Jane De Leon para sa ‘Darna’.

Labis na ikinalungkot ni Jane De Leon ang nangyari sa maraming baguhang artists ng ABS-CBN sa pansamantalang pagkakasara ng TV network noong May 5, 2020 dahil sa bisa ng cease and desist order na inisyu ng National Telecommunications Commission (NTC).

Si Jane ay ilan lamang sa mga baguhang artista na nagsisikap makagawa ng pangalan sa tulong ng ABS-CBN, pero dahil nagsara ang istasyon kaya wala pang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari sa kanila.

“Sobrang nalungkot po ako nung nag sign-off na ang ABS-CBN dahil hindi pa po ako makapaniwala na wala na, nagsara na ang network,” lahad ni Jane na gumaganap bilang bagong Darna pagkatapos tanggihan ni Liza Soberano ang role dahil sa health issue.

Dugtong ni Jane, “I also felt sad to those working in ABS-CBN, who are dependent of their family’s needs sa company kasi yun lang ang kanilang source of income. Naisip ko po kasi kung papaano na nga naman sila lalo na at nandito tayo sa sitwasyong limitado po ang lahat ng ating mga galaw.

“And of course, naisip ko rin yung kapwa ko artists din, mga baguhan na nag-uumpisa pa lang buuin ang kanilang mga pangarap sa buhay kagaya ko po. Paano na po sila? Ano na yung mangyayari sa amin?”

Habang hinihintay ni Jane na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN at muli itong makapag-operate ay ibinahagi ng dalaga sa PUSH kung ano ang plano niyang gawin.

“My plan is just to continue doing what is required of me by the management and Darna production. Like, I’ve been regularly doing workout po while on quarantine,” sambit ng dalaga.

“I am also active on social media lalo na ngayon na pinayagan na rin akong mag- vlog which excites me kasi iniisip ko na rin po kung ano ang magiging first content ko.

“Nagsimula na rin po akong mag-post ng mga Tiktok videos ko na ginawa ko during quarantine,” pahayag pa niya.

Ayaw naman munang mag-comment ni Jane sa plano ng Star Cinema tungkol sa Darna at kung kailan ito magre-resume ng shooting.