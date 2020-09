“EXCLUSIVE: Janice De Belen to collaborate with Angel Locsin on YouTube”

Janice De Belen, naghahanda na din para sa sariling YouTube channel.

Sa ating exclusive chat sa award-winning actress and host na si Janice de Belen, naibahagi niya ang pagsusimula ng sarili niyang YouTube channel na maglalaman ng personal niyang take sa pagluluto ng iba’t-ibang recipe na natutunan sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at pag-aaral ng culinary arts. Excited na nagkuwento si Janice sa bago niyang social media channel na bagong platform para sa kanyang followers

“Well we are starting with something that expect from me which is cooking maybe later on puwede nang mag iba ibang concept.” sabi ni Janice

Bumilang din ng taon bago napapayag ang aktres na subukan ang kanyang take sa isang YouTube channel na ngayon ay excited siyang punuin ng content.

“For two years daming nagcoconvince sa akin to come up with a YT channel na, but natakot ako because nga feeling ko sino pa ba ang mag-aabalang manood sa akin eh sobra na ngang dami . But I guess I may bring a different flavor to my channel so let’s try,” kuwento pa ni Janice.

Sumunod natin naitanong kung sino ang mga personalidad na aabangan ng kanyang subscribers. Bagay na natawa ang aktres.

“Di ko alam kung may papayag hahaha! For sure if ever I will start with friends,” dagdag pa ni Janice.

Pero malaking revalation ang pagkakaroon nila ni collab ni Angel Locsin na aktibo rin ngayon sa content creation kasama ang fiancé na si Neil Arce.

“Yung sa local hindi na need maging dream sana hahaha. Sabi ni Angel nagcomment siya sa invite video ko mag collab daw kami. Siyempre sagot ko ako pa ba ang aarte? Sa international, mukhang impossible dream yata, siyempre lahat ng mga Korean actors na MAHAL ko hahaha!”

Inaasahan ni Janice na marami ang kanyang subscribers ang masisiyahan sa mga inihahanda nyang videos at tips na for uploading na sa darating na araw.