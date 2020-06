“EXCLUSIVE: JC Alcantara, ipinaliwanag kung bakit niya tinanggap ang role sa BL series na ‘Hello, Stranger’”

Malaki din ang pasasalamat ni JC Alcantara na sa gitna ng COVID-19 crisis ay nagkaroon pa din siya ng project.

Napakalaki ng pasasalamat ni JC Alcantara na kahit nasa gitna ng COVID 19 crisis ang bansa ay magkakaroon siya ng project – isang BL series titled Hello Stranger – na first ever digital series ng Black Sheep.

“Yes! Thank you Lord. Sobrang happy at blessed ako na maging part ako nitong show na ’to!” excited at masayang pahayag ni JC.

Makakapartner ni JC sa Hello Stranger ang Kapamilya hunky actor na si Tony Labrusca na bumida sa pinag-usapang iWant Original series na Glorious.

Patuloy ni JC, “Dati pangarap ko lang na mapasama ako sa projects ng Star Cinema and Black Sheep. Every time na may block screening sila na lagi akong nanonood yon lagi ang nasasabi ko. Eto na nga, God is good talaga. Natupad din ang isa sa mga pangarap ko.”

Sa exclusive interview namin kay JC via Instagram ay inamin niyang tatlong beses na siyang inalok gumawa ng BL project. Ipinaliwanag din niya ang dahilan kung bakit napapayag siyang gawin ang Hello Stranger kahit pa istorya ito ng dalawang lalaking nagmamahalan.

Ani JC, “Tatlong beses na ‘tong ganitong project na nag-alok sa akin. Yung dalawa di ko tinanggap kasi kinakabahan akong mag-portray ng role dahil di pa tayo open sa mga ganyan. Then yung tita ko tinawagan ako—lesbian siya—he asked me kung ano na ang project, ‘Kumusta ka na?’ ganyan.

“Then I realized, ba’t di ko agad sila naisip, na meron nga pala akong tita na lesbian at mga friends na gay at bisexual na natatakot mag-out dahil ayaw nila ma-look down at masabihang salot.”

“Tinanggap ko ito dahil gusto kong maging boses nila, maging insipiration nila, na sana someday tanggapin na sila dahil need nila ng pagmamahal mula sa atin, at respeto na rin mula sa atin. Para magka-freedom sila at wag na silang matakot. Sana mahalin nila ang character ko dito at yung iba pang cast pati na rin si Tony.”

Nagbigay din ng mensahe si JC sa dumaraming BL fanatics sa Pilipinas.

“Nakakataba po ng puso yung suportang ipinapakita nila kasi di pa nag-uumpisa pero yung pagmamahal at suporta nila agad sa amin dumadami na. Sana suportahan nila kami dito sa Hello Stranger,” pakiusap pa niya.

JC started his showbiz career noong 2018, pero bago siya nag-artista ay naging in demand commercial model muna siya. Kapareha siya ni Jane de Leon sa trending series ng ABS-CBN noon na Halik at nakapartner naman ni Vivoree Esclito sa isang episode ng MMK .