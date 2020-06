“EXCLUSIVE: Jenny Miller, hindi pa priority sa ngayon ang annulment ng kaniyang kasal”

Aminado si Jenny Miller na nadala siya sa marriage niya na nauwi sa hiwalayan.

Hanggang ngayon ay wala pa ring seryosong karelasyon ang aktres na si Jenny Miller.

“Nadala ako in a way,” bulalas niya sa aming interbyu para sa PUSH. “Pero I’m dating pa rin naman tsaka nagkaroon na rin ako ng relationship. Nagkaroon na ako ng boyfriend hindi nga lang tumatagal kasi medyo may pagka-complicated ang mga bagay-bagay. Tsaka pag alam kong wala na talagang future umaalis na ako, ayoko na,” kuwento niya sa PUSH.

Aminado rin si Jenny na pagkatapos ng failed marriage niya sa isang non-showbiz guy ay mas tumaas ang standards niya ngayon sa pagpili ng lalaking gugustuhin.

“Sobra… oo sobrang tumaas yung standards ko. Ang hinahanap ko ngayon dapat yung stable, first of all stable financially. Saka hindi na rin naman ako bata at saka hindi rin naman na compare before na tatlo-tatlo ang shows ko. Gusto ko yungk aya na akong hawakan, kaya na akong alagaan for life,” lahad pa niya.

Patuloy pa ni Jenny, “Kung puwede nga langn a yung magiging next boyfriend ko ay siya na yung mapapangasawa ko kasi nakakapagod na, eh. Yung back to zero ka, yung getting to know each other kayo, pagod na pagod na ako sa ganun.

“So as much as possible kung papasok akong relasyon gusto ko siya na talaga. Pero gusto ko yung assurance sa kung anuman yung lahat ng papasukin ko by this time. Sana ibigay na nga ni Lord. Pinagpe-pray ko talaga yon.

“Halimbawa, meron akong nakarelasyon o naging boyfriend pinag pe-pray ko na siya na ba ‘to? Yung tipong huwag na nating patagalin kasi sayang yung oras, hindi na ako bata, eh.”

Kaya lang, kahit gustuhin ni Jenny namag-asawa na ulit ay hindi rin naman agad pupuwede dahil hindi pa sila annulled legally ng estranged husband niya.

Aniya, “Ako naman lahat yung gumagastos para sa annulment na ito at sana i-provide ni Lord para malinis na talaga (ang civil status) ako. Wala na kasi siyang pakialam, nasa US na siya.

“Basta ang sinabi niya the last time nanag-usap kami, ‘Ikaw ang bahala, hindi ako kokontra. Pero wala akong ilalabas na ano (pera) diyan.’”

Ayon pa kay Jenny, two years ago na siyang church annulled at ang kulang na lang ay ma-annulled siya legally. Mabuti nalang daw at hindi pa niya priority ang gawin ito dahil hindi pa naman niyanakikita si Mr. Right.

“Mabuti na lang sa ngayon hindi ko pa talaga priority yang annulment na yan dahil unang-una, gagastos ka sa abogado. So ako naman wala parin naman akong nakikitang future (husband) so hindi ko pa siya priority,” seypa niya.

“Siguro kung ibibigay na ni Lord, magpo-focus na akong linisin talaga, i-file ko na siya, mamadaliin ko na siya, pero since wala panaman relax-relax na lang din muna. Aayusin ko din naman lahat yan in time,”huling pahayag ni Jenny sa PUSH.