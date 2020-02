“EXCLUSIVE: Jin Macapagal, masaya sa takbo ng career niya ngayon”

Bukod sa pelikulang Us Again ng Regal Entertainment na kasalukuyang ipinapalabas sa mga sinehan ay tapos na ring gawin ni Jin Macapagal ang Suarez: The Healing Priest na tungkol sa buhay ng yumaong pari na si Fernando Suarez.

Kuwento ni Jin sa PUSH, gaganap siya bilang young Suarez sa biofilm nito na idinirek naman ni Joven Tan na naging director din niya noon sa pelikulang Damaso kung saan ginampanan niya ang karakter ni Crisostomo Ibarra.

“Thankful ako sa lahat ng nangyayari, as in parang tuluy-tuloy at sana magkaroon pa,” simula ng Bidaman grand winner.

“Any role naman I’m willing to accept, masaya naman ako basta magkaroon ng project. Masaya ako na nagagawa ko yung ganitong bagay, tsaka hungry ako sa experience kasi. Hungry akong matuto,” sambit ng binata.

Sa sunud-sunod na pelikulang ginawa ni Jin ay nakatulong daw ito ng malaki para mawala ang kanyang anxiety sa trabaho.

Lahad niya, “Di ko masasabing mas gumagaling, mas nagiging komportable lang ako siguro. Tsaka mas nagiging confident, kasi importante yon na parang pag inaral mo yung material madadagdagan yung tiwala mo sa sarili na magagawa mo yung work na binigay sa ‘yo.

“Kasi iba din yung… oo nga meron kang nagawa tapos kakabahan ka, di mo maipapakita, pero ang masasabi ko mas comfortable ako sa ginagawa ko ngayon and masaya.

“Last year kasi parang nando’n pa yung anxiety ko lalo na do’n sa Damaso. Nando’n pa yung kinakabahan ako pag nasa set, pero ngayon mas masaya ako sa ginagawa ko.”

Very vocal si Jin tungkol na meron siyang non-showbiz girlfriend for almost six years. Ngayong busy na siya sa trabaho hindi ba naapektuhan ang kanilang relasyon lalo pa nga’t nasa Bohol ang kasintahan niya?

“I can’t say naman talaga na she’s not affected,” pagtatapat niya. “Pero she’s very supportive and very understanding. Selfless siyang tao and gusto niyang makuha ko yung mga bagay na pinapangarap ko, kung saan ako masaya kaya okey naman po kami.

“Yon nga lang, kulang din talaga ako sa time sa kanya kasi LDR (long distance relationship), pero I always make time naman, I find time. Mga common LDR problems lang yung nangyayari sa amin. Yung hindi kayo available sa ganito, hindi kayo nakakapag-usap. Kahit nasa Bohol siya LDR pa rin yon kasi siyempre hindi ko maiwan yung trabaho ko dito,” pahayag ni Jin.

Sinadya raw niya talaga na huwag itago ang girlfriend kahit pa pinasok niya ang showbiz.

“Hindi ko na rin kasi maitago kasi nasabi ko na sa Showtime nung unang salang ko. Kasi nung time nayon ang sabi nila maging honest lang daw ako and be yourself. Kitang-kita kasi sa akin pag nagsisinungaling ako, eh, kaya siyempre ayoko ring magsinungaling.

“Nung Boyband days, sinabi na itago ko muna, pero nung Showtime kasi sabi nila na, ‘Okey lang kung gusto mong sabihin, okey din lang kung ayaw mong sabihin okey lang din.’

“Sa time kasi ngayon parang hindi na uso na itago pa kung may girlfriend ka kasi alam naman nating lahat na yung mga artista may jowa din naman, so parang ako, what’s the point of hiding, what’s the point of lying? Kasi parang… siguro iniisip ko rin yung mararamdaman niya kung idedenay ko siya. Alam kong maiintindihan niya pero alam kong masakit yon sa kanya,” paliwanag ulit ni Jin.

Hindi ba niya nakikitang disadvantage sa career niya ang pagkakaroon ng girlfriend?