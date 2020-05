“EXCLUSIVE: Joey Paras kinumbinse noon ni Direk Wenn Deramas na magdirek sa ABS-CBN bago ito pumanaw”

Joey Paras, maraming natutunan mula kay Wenn Deramas bilang aktor at direktor.

Bukod sa pagiging film, TV and theater actor ay isa ring director si Joey Paras. Nakapagdirek na siya ng ilang full length films and short films.

“Ito yung side of me na hindi lang alam ng mga tao. May movie akong dinirek, isang full length na ang mga bida ko ay sina Direk Wenn (Deramas), Soxy (Topacio), Leo Rialp, puro mga director yung artista ko at ang title Wala Na Bang Ibang Title.

“Na-feature yon sa Quezon City Film Festival noong 2014, pero wala kaming theatrical screening, so dati pa nagdidirek na talaga ako. Meron na akong mga nagawang full length, siguro mga tatlo na rin, wala lang talaga siyang theatrical screening,” kuwento ni Joey sa PUSH interview.

Pagmamalaki pa ng isa sa fave actor ni Direk Wenn Deramas, nakagawa na siya ng halos 30 short films. Pero first time daw niyang sumali sa competition na katulad ng Sinag Maynila na hindi pa alam kung kailan matutuloy dahil sa COVID-19 crisis.

Lahad niya, “So nakailan na rin ako, siguro 30? Pero hindi ko siya sinasali sa kompetisyon. Kasi hindi siya professionally done. Until I realized, bakit hindi ako gumawa at sumali.

“Very thankful ako sa Sinag Maynila kasi sila yung first local na tumanggap ng gawa ko. At ang nakakatuwa pa, yung entry namin na Ang Kaibigan ni Imaginary F nakapasok na siya sa limang international film festival bago pa kami nakapasok sa Sinag. Nakakatuwa na unang gawa ko pa lang, unang sali ko pa lang internationally may award agad so happy ako don.”

Napag-usapan namin ang tungkol sa mentor niyang si Direk Wenn na nagbigay ng launching movie niyang Bekikang sa Viva Films. Malaking kawalan daw talaga sa kanya ang pagpanaw ng director.

“Na-depress ako no’n. Yes, aminin natin, pero life has to move on. Nakakalungkot yon, at hindi lang naman ako, marami kami,” pagtatapat niya.

Ang yumaong director din daw ang nagkumbinse sa kanya na pasukin ang pagdidirek.

“Ang laking factor ni Direk Wenn kung ano man yung napatikim niya sa akin before and I’m sure happy yon ngayon sa nangyayari sa aking ito.

“Gusto niya akong maging director, eh, sa TV, sa Dos (ABS-CBN), gusto niya. Sabi ko, ‘Hindi pa Direk,’ during that time. Pero ngayon nare-realize ko ito na yung time…

“Nami-miss ko siya sa totoo lang. Hindi lang nanghihinayang, na-depress talaga ako and until now a part of me is still sad kapag nakikita ko yung – minsan nami-miss ko yung teleserye.

“Before isang tawag ko lang kay Direk, ‘Direk work tayo.’ ‘Tara!’ May trabaho ako agad. More than that yung pamilya with Direk Wenn nami-miss ko yon, sobra. Nakaka-depress yon,” kuwento ni Joey.

Ibinahagi rin ni Joey ang mga natutunan niya kay Direk Wenn bilang director.

“Marami… marami. Unang-una, yung commitment mo sa trabaho mo. Pangalawa, ituring mong pamilya mo yung mga katrabaho mo, importante kay Direk Wenn yon, eh.

“Hindi puwedeng after ng isang project kalimutan na – yung bond, yung friendship must be there kaya ganun din ako sa mga actors ko.

“Pangatlo, yung husay sa pag-arte. Kasi bilang si Direk Wenn mahilig ding umarte yon, eh, yung legacy ng mga sampalan, yung realism, nakuha ko kay Direk Wenn lahat yon.

“Nare-remember ko lang siya kapag medyo napapagod ako. ‘Ay gusto ni Direk Wenn kaya dapat ganito ‘to! ‘Ay gusto niya dito yan, dapat take one yan.’ May tatak siyang kakaiba, eh, nakaka-miss siya,” huling pahayag niya sa PUSH.