“EXCLUSIVE: Kiara Takahashi, gaganap bilang female boxer sa kaniyang kauna-unahang acting project”

Sa kaniyang acting debut, gaganap sa isang supporting role si Kiara Takahashi kay Jane De Leon sa ‘Maalaala Mo Kaya.’

Parehong kabado at excited na para sa kaniyang kauna-unahang acting project ang Pinoy Big Brother alumna na si Kiara Takahashi. Sa exclusive interview ng PUSH sa aktres ibinahagi niya ang mga bagay na unang beses niyang na-experience para sa bagong episode ng Maalaala Mo Kaya .

“Sobrang grateful kasi first ever [ko] po ito. Dati lagi kong sinasabi na gusto ko ma-try na magkaroon ng acting project tapos eto na po finally.

“Pero siyempre nervous talaga at the same time. Tapos yung set first time ko makita, first time ko rin maka-meet ng mga production staff, even si Jane (De Leon) din, and yung [ibang] makakasama ko rin,” paliwanag ni Kiara na gaganap bilang Annaliza, kaibigan ng lead character na gagampanan ni Jane De Leon.

Pagpapatuloy ng PBB ex-housemate, “I’m very happy nga kasi first time ko tapos si Jane yung bagong Darna [pa]. So I feel very honored and happy kasi she’s very nice and nakakausap ko rin siya. Lahat din naman ng mga tao dito welcoming din sila.”

Kuwento ng buhay ng isang World Champion Female Boxer na si Nesthy Petecio ang bagong episode ng Maalaala Mo Kaya .

Dagdag ni Kiara, ito rin ang unang beses na nagkaroon siya ng pagkakataong mag-train bilang boxer, at makasama mismo si Jane at Nesthy.

“Before sa Japan, pag gusto ko lang maging fit, tina-try ko lang mag muay thai. Pero ito talaga yung boxing, first time ko. So nung nag-training kami, it was a fun experience kasi kasama ko rin si Jane mag-training. Tapos kasama rin namin mismo si Nesthy, so masayang experience siya for me,” kuwento ni Kiara sa PUSH .

Bukod kay Kiara at Jane, kasama sa cast ng naturang episode sina Mara Lopez, Bembol Roco, at iba pa.