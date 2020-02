“EXCLUSIVE: Lie Reposposa on doing theater: ‘Parang hindi ko alam kakayanin ko pala’”

Former PBB teen housemate Lie Reposposa shares her ‘Tabing Ilog the Musical’ preparations.

After being announced as part of the cast of Tabing Ilog the musical this year, Lie Reposposa said she went through a lot just to get cast in a role. “Yung pag-a-audition sobrang hirap talaga kasi ang daming process nun. Yung unang process is ipakita kung ano yung talent namin tapos nag-callback tapos nung una madami kami. Kaya hindi ko na in-expect na makuha pa ako dito. Tapos tumawag sila sa akin para sabihin na tanggap na ako. Sobrang blessed talaga ako. Tapos sobrang bait talaga ni direk. Kasi pag merong mga times na hindi ko alam yung stepping, yung kanta at kung paano ko gawin yung pag-arte, tinutulungan din niya ako at pati lahat ng mga bago. Sobrang nagtutulungan lang kami kaya nagkaroon na rin ako ng mga bagong pamilya dito,” she told PUSH .

The 15-year-old aspiring singer from Tagum, Davao Del Norte also admitted that she had no idea about the original version of Tabing Ilog. “Opo, wala akong ka-idea idea sa Tabing Ilog kasi sabi nila 1990s pa daw yun. Hindi pa ako pinapanganak. Pero napanuod ko siya nung sinearch ko siya at nakita ko sobrang ganda pala nung movie kaya challenging talaga at siyempre blessed din ako kasi naging parte ako nito. Yung makikita niyo sa pag-acting ko dito, parang ako lang din kasi bata yung role ko dito. Bagong character siya. Wala siya sa original. Tatlo kaming nagpapalitan sa role. Kasi yung una parang sila yung handa na,” she shares.

Lie said that her role, which she will be sharing with two other actors, was specifically written into the show and not part of the TV series. “Yung role ko dito is Sammy, ako yung magiging kapatid ni James. Tapos yung mga gagawin ko is first time talaga para sa akin so sobrang kinakabahan din ako kasi nga hindi ako nag-a-acting. Hindi din ako sumasayaw. Marunong ako sumayaw pero hindi ako magaling. At ang ginagawa ko lang is kumakanta,” she said.

After Pinoy Big Brother , Lie said her life has changed a lot now that she is living in Manila and focusing on showbiz. “Paglabas ko ng PBB sobrang ibang iba talaga yung mga nangyayari. Sobrang challenging nung lahat kasi yung talent ko lang is yung pagkanta tapos yung mga iba is may mga project na dumarating. Parang hindi ko alam kakayanin ko pala yung mga ganung bagay. At meron din akong mga na-diskubre sa sarili ko na kaya ko pa lang gawin. Sa ngayon, pinaka-close ko talaga si Karina. Yun yung nasasandalan ko pag may problema ako,” she said.

Lie hoped that people can give her a chance to showcase her talent in Tabing Ilog the musical this year even though it is her first time to do theater. “Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin at sa lahat ng gusto manuod ng Tabing Ilog, malapit na siya ipalabas. Pinaghahandaan namin ito ng todo todo work hard, ganun kaya sana pag napanuod niyo ito, maging happy kayo at ma-inspire din kayo sa mga palabas at mga nangyayari,” she added.