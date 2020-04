“EXCLUSIVE: Marlo Mortel naglabas ng saloobin tungkol sa ‘Unreciprocated’ love”

Marlo Mortel naglabas ng panlimang original composition habang nasa quarantine.

Habang naka-lockdown ang Luzon dahil sa COVID-19 ay sinamantala ni Marlo Mortel ang gumawa ng mga kanta na puro original composition at i-launch ito sa kanyang YouTube channel.

In fact, nakagawa na ng apat na kanta si Marlo—“Korona” (inspirational song about the COVID-19 crisis), “Seri’s Song” (Crash Landing On You inspired), “Mayakap Kang Muli “(romantic song) at “Racing Waters” (para sa mental abuse awareness).

Nitong April 20 ay nag-launch na naman ng bagong kanta si Marlo titled “Unreciprocated”. Kakaiba naman ang tema ng bago niyang kanta. Intriguing ang caption niyang, “Friends with benefits or just plain infatuation? When you’re not supposed to fall in love but you did. Hard.”

“Bale new composition ko siya pero hindi pa official single. Sa bahay ko lang ginawa. Pang fifth original song ko na ito sa ‘Love On Lockdown Originals’ (mga kantang ginawa ko while ECQ),” balita sa amin ni Marlo thru FB Messenger.

Saan ba galing ang mga hugot niya sa “Unreciprocated?”

Tugon niya, “Hmm, mostly based sa mga experiences ng friends ko. I have one close friend na sa kanya talaga inspire yung song, kasi nag-request siya na gawa daw ako ng kanta about sa love life niya.”

Iginiit din ni Marlo na hindi para kay Janella Salvador na dati niyang ka-love team ang “Unreciprocated.”

“Ay hindi naman po. We’re good friends,” dagdag ni Marlo.

Ano ba ang opinion niya sa pagmamahal na hindi nasusuklian?

“My opinion is hindi talaga yan maiiwasan. Minsan nasa sa atin naman ang mali, kasi alam natin na di tayo mamahalin pabalik pero gusto pa rin natin,” simula niyang paliwanag.

“We choose to be in that situation and yes, we all go through that. Pinaka common is sa mga crushes natin. We just have a lot of reasons to like/love them so we can’t help ourselves. And sa mga friends with benefits din na hindi pwede ma-fall but eventually one person commonly falls in love.

“Kaya ang hirap magtanong ng ‘what are we?’ Kasi alam mo naman wala ka karapatan dahil you chose to be in that situation and you both agreed na hanggang don lang talaga,” lahad pa niya.

Sa palagay ba niya ay walang nabubuong love kapag “friends with benefits” lang ang nangyayari?

“I can’t say na ganun sa lahat ng friends with benefits. Usually talaga may na fa-fall and some even end up together pag na-realize nilang they’re meant to be. Isa sa common situation din dyan is either taken yung kinikita mo, kaya bawal but you still push through kasi you want to see that person at nahulog na loob mo.

“But still bawal. Kaya sa song ko, even sa music video na ako yung nag-edit at nag shoot lahat dito sa bahay, I wanted to show everyone that longingness and hunger for someone you really like/love that you just can’t have.

“And for some, it might even just turn out to be your wild imagination that there’s something going on between you and that someone you like kasi nga gustong gusto mo sya. Basta the music and the video brings you to that full journey. Eto ang pinaka-kakaiba sa lahat ng mga sinulat ko,” pahayag ni Marlo.

Ipinagmalaki rin ng binata na isang collaboration ang mangyayari sa susunod niyang composition.

“Ang next song ko I will be collaborating with an artist, (a finalist from American Idol last year) but I’ll talk more about it na lang pag na-reveal ko na. Baka next week. I want a proper announcement after we finalize the duet,” huling pahayag niya sa amin