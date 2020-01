“EXCLUSIVE: Maxine Medina nagkwento sa role na ex-beauty queen na naging madre sa bagong pelikula”

Aminado ang former Binibining Pilipinas Universe na si Maxine Medina na kinabahan siya makatrabaho ang batikang direktor na si Joel Lamangan.

Isa si Maxine Medina sa mga bibida sa iWant original series na Beauty Queens directed by Joel Lamangan and produced by ATD Entertainment. Ang iba pang bida ng Beauty Queens ay sina Gloria Diaz, Maris Racal at Winwyn Marquez.

“Nagulat ako na at the same time kinakabahan ako kasi nga si Ms. Gloria Diaz ‘to, na beauty queen pa. Tapos ako naman, feeling ko parang bumabalik na naman ako sa pageant — alam mo yung kaba ng ganun.

“Feeling ko, another role na naman ito na puwede kong gawing perfect this time. Na puwede kong ma-feel at ma-confirm sa sarili ko na kaya ko naman palang gawin. Kasi yung pagsali ko sa pageant noon first time ko yon, eh, make it or break it ‘yon kumbaga,” excited na pahayag ng former Binibining Pilipinas-Universe sa PUSH .

Kabado rin daw siyang makatrabaho ang premyadong director na si Joel Lamanga.

Pag-amin ni Maxine, “Kinakabahan ako pero siyempre it’s such an honor kasi Joel Lamangan yon. Naririnig ko na dati yung image niya, kung paano siya magtrabaho kaya hindi rin maiwasan na kabahan talaga ako.

“Pero sabi nga niya nung storycon namin ng Beauty Queens ang ayaw lang naman niya ay yung ma-late ang artista niya, huwag daw talagang male-late tapos dapat prepared ka na pagpunta sa set.

“Hindi talaga ako pasaway pero siyempre ayoko lang din na hindi ko ma-meet yung expectation ng director sa akin. Kasi yun lang naman ang sinusunod ko, eh, kung ano yung sinabi ng director yon ang gagawin ko.”

Sa Beauty Queens ay gaganap bilang beauty queen na naging madre si Maxine. Madali raw itong gawin para sa kanya lalo pa nga’t lumaki siya sa isang religious family.

“Ganyan na ganyan kami nung bata. Every 7 p.m. lagi kaming nagdarasal, rosary, ganyan. Parang work and at the same time rest na rin yung role ko kasi ang dami kong ginawa sa Los Bastardos , eh. Nag-action ako, super iyak, ganyan, ang dami,” natatawang kuwento pa niya.

Pagkatapos maging beauty queen ay pinasok ni Maxine ang pag-arte na hindi niya ini-expect na mae-enjoy rin niyang gawin.

“Sobrang nai-enjoy ko talaga and at the same time kapag nag-a-acting na ako nailalabas ko lahat ng mga gusto kong ilabas. Kasi dati, pigil na pigil ako kasi siyempre yung upbringing kasi sa amin, sa family namin na very conservative.

“Hindi ka puwedeng maging malandi. Hindi ka puwedeng maging ganyan. Basta alam mo yung parang ano… hangga’t kaya mong tiisin, tiisin mo, pero do as much as kung ano yung tinuro ni God, kung ano yung tinuro ni Jesus, ng parents mo.

“Pero nung pinasok ko na ang pag-arte, napakarami kong natutunan. Masuwerte rin ako na lagi akong tinuturuan ng mga co-actors ko noon sa Los Bastardos . Everytime na meron kaming scenes together sinasabi nila may mga ways kung paano ka magsu-switch on at magsu-switch off.

“Kasi may mga times na may mga artista na nadadala nila yung karakter, hindi agad nakakawala — yon yung natutunan ko sa kanila. Kaya happy ako kasi yung soul ko, na parang kailangan kong maglabas dito and then pag-cut okey na ako, na I can be like Maxine again.

“Ang galing, sobrang na-amazed talaga ako kaya sobra akong nag-i-enjoy dito sa field na ito,” huling pahayag ni Maxine sa PUSH .

Nakatakdang maging available sa iWant ang Beauty Queens ngayong January of 2020.