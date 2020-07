“EXCLUSIVE: Nella Dizon, pressured sa pagiging multi-awarded actor ng ama na si Allen Dizon?”

Nella Dizon, meron daw payo ang ama na si Allen Dizon sa kanyang pagsabak sa acting.

Si Nella Dizon, anak ng multi-awarded actor na si Allen Dizon ang pinakabagong mukha sa iWant Original Series na Beauty Queens na nagsimula ang streaming nitong July 15, 2020.

Ang Beauty Queens ay prinodyus ng ATD Entertainment at kasama ni Nella sa series sina Gloria Diaz, Maxine Medina, Winwyn Marquez, Maris Racal, James Blanco at marami pang iba mula sa direksyon ni Joel Lamangan.

Naniniwala ba si Nella na nasa dugo or namamana ang pag-aartista?

Sagot ng dalaga, “Siguro nga po ang pag aartista really runs in the blood. Ewan ko nga ba, talaga pong hilig ko ang umarte. At iba pong fullfilment para sa akin ang pag arte.”

Nag-aaral si Nella sa isang exclusive school for girls at part time lang muna para sa kanya ang pag-aartista. May mga naging kondisyon ba sa kanya ang ama bago siya pinayagang mag-showbiz?

“Ang major requirement po sa akin ni daddy dapat makatapos ako ng pag-aaral or hindi ko mapabayaan ang pag aaral at mahalin ang propesyon na ‘to. Yon lang naman po,” she said.

Sa Beauty Queens ay gumaganap si Nella bilang young Gloria Diaz. Hindi ba siya na-pressure na gumanap bilang Gloria Diaz?

Pag-amin ni Nella, “Sobrang pressure po playing young Gloria Diaz. Siyempre, beauty icon po siya, tinitingala kaya nag-homework ako talaga. Pinag aralan ko po yung mga galaw niya at nagbasa ako about her.”

Itinuturing ni Nella na malaking challenge ang pagkakaroon ng ama na kagaya ni Allen na tinitingala pagdating sa pag-arte. Pero wala daw naman siyang nararamdamang pressure tungkol dito.

“Sobrang challenge po ito para sa akin. Kasi si daddy palaging nananalo ng award. Pati sa abroad recognized siya. Sabi ko, gagalingan ko rin tulad ni daddy.

“Pero naisip ko, dapat on my own. Dapat may sarili akong identity. Na magsa-shine ako in my own. Walang katapusang pag aaral po siguro ang kailangan kong gawin,” pahayag niya.

Patuloy ni Nella, “Hindi ko po iniisip na pressure ang maging anak ng multi-awarded actor. Instead, gusto ko po siyang gawin inspirasyon. Super proud po ako kay daddy, I wish maging mahusay rin akong artista in the future. Pagbubutihin ko po talaga.”

Itutuluy-tuloy na ba niya ang pag-arte ngayong graduate na siya ng high school?

Tugon niya, “Siguro po basta may magandang pagkakataon. Pero need ko po ituloy ang pag-aaral ng Architecture as my preferred course. Sana mapagsabay ko po pero priority talaga ang pag aaral po.”

Samantala, ibinahagi rin ni Nella kung ano ang advice na ibinibigay sa kanya ni Allen ngayong nasa showbiz na rin siya.

“Ang lagi pong pinapaalala ni daddy sa akin ay kung gusto talaga ang career na ito dapat mahalin ko siya. Paghusayan ang pag-arte at patuloy na pag-aaral para mapahusay pa lalo. Importante din din po ang professionalism. Wag mali-late at wag lalaki ang ulo. Saka sabi po niya, yung pakikisama po sa mga katrabaho importante din daw po,” pagtatapos ni Nella.