“EXCLUSIVE: Oliver Aquino, dating miyembro ng boy group Anime, umaasa pa rin makakabalik ang ABS-CBN”

Buong TV career ni Oliver Aquino ay nasa ABS-CBN.

Taong 2004 nang magsimula ang showbiz career ni Oliver Aquino. Isa siya sa pitong miyembro ng grupong Anime ng ABS-CBN na regular na nagpe-perform sa ASAP . Hindi pa Oliver kundi Mhyco ang gamit niyang name noon.

Ang iba pang members ng Anime bukod kay Oliver ay sina Emman Abeleda, Sergio Garcia, Mico Aytona, Rodjun Cruz, John Wayne Sace, at Rayver Cruz.

Pero nabuwag din kaagad ang grupo noong 2007 at nagkanya-kanya na sila. May mga lumipat ng ibang TV network. Merong itinuloy pa rin ang pag-arte. May nagkapamilya at piniling layuan na lang ang showbiz.

Si Oliver ay mas piniling mag-explore sa pagiging aktor at gumawa ng iba’t ibang papel sa pelikula na walang kahit anong limitasyon. Ayon sa kanya, masaya siya sa tinahak ng kanyang career pagkatapos mabuwag ang Anime.

“Masaya naman ako. Gusto ko kasing maging aktor, eh. Ayokong maging celebrity, magkaiba kasi yon, di ba?” pahayag ni Oliver about his journey bilang aktor.

“Pag celebrity ka, gwapo ka, ‘Ay, si ano, oh, pa-picture.’ Pag aktor ka kasi, astig ka, mayabang ka, eh. Iba yung statement ng magaling ka sa ginagawa mo kesa guwapo ka sa mata ng tao.

“At saka parang mas gusto ko yung ngayon. Parang mas malaya ka, eh,” dagdag niyang pahayag.

Pero habang nagpe-perform daw siya noon kasama ng mga kagrupo sa Anime ay hindi niya naisip na seseryosohin niya ang pag-arte.

Aniya, “Bata pa ako no’n, eh, kaya go with the flow ako noon. Uy, suwerte, kasi no’n dati hindi naman lahat nagiging artista, eh. Kailangan ka nilang piliin para maging artista ka. Hindi katulad ngayon na lahat na lang puwedeng mag-artista, mag-vlog, whatsoever.

“Ayun, go with the flow lang ako noon. Pero masayang experience ng buhay ko yon, nung nag-Anime ako.”

May communication pa ba siyasa kanyang mga kagrupo?

“Oo, nakakausap ko pa sila – sina Rayver, si Rodjun, si Sergio, si Mico, si Emman – lahat po. Si John Wayne (Sace) nakakausap ko din. Nagkaroon pa nga kami ng parang reunion noon pero hindi ako nakapunta. Parang may work ata ako no’n or something.

“Pero kahit hiwa-hiwalay na kami, okey pa rin kami. Masaya pa rin pag nagkakausap. Tumanda lang kami pero yung pakiramdam, parang bata pa rin,” natatawang sagot sa amin ni Oliver.

Kasama dati si Oliver sa FPJ’s Ang Probinsyano at ayon sa kanya one hundred pecent ng TV work niya ay sa ABS-CBN kaya ikinalungkot niya na nagsara ang TV network na nagbigay sa kanya ng break sa showbiz.

“Sobrang thankful ako sa ABS-CBN at siyempre, umaasa ako na muli silang makabalik,” huling pahayag ni Oliver.