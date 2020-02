“EXCLUSIVE: Prince Argel Saycon on joining ‘Tabing Ilog the Musical’: ‘First time ko kumanta ng live’”

Former PBB housemate turned ‘Tabing Ilog the Musical ‘actor Argel Saycon talks about his first time doing theater.

Known during his stint inside the Pinoy Big Brother house as the “Prodigal Probinsyano ng Negros Oriental,” Prince Argel Saycon said he is excited to be part of the upcoming stage version of Tabing Ilog which will be shown at the Dolphy theater inside ABS-CBN.

The 21-year-old actor said he had never done theater before. “Hindi talaga ako nanunuod. Unang una wala akong interes sa theater talaga. At nung nanuod ako ng Himala kay direk Vincent De Jesus doon ko lang naisip na gusto ko ito, gusto ko pala gawin ito. Dun pumasok yung idea sa isip ko na gusto ko mag-explore as an actor. Gusto ko pala mag-musical theater. Gusto kong i-practice lahat, hindi lang yung acting kundi pati yung sayaw at kanta. Para sa akin yung singing talaga ang pinakamahirap dito kasi hindi ako palaging kumakanta. Yun yung malaking challenge para sa akin. So pina-practice ko talaga siya ngayon. Mababait naman sila sa production. Ini-encourage talaga nila lahat ng actors lalo na kami first time namin. ,” he told PUSH .

The former PBB housemate said he can relate to his character Fonzy who is part of the main cast in the ‘90s series. “Pinanuod ko siya kaya dun ko nasabi na ganun din talaga ako, tamad mag-aral, ganun (laughs). Kaya excited ako na gumanap na Fonzy dito. Dito talaga yung first time ko kumanta ng live. Kaya nandun pa rin yung pressure. Pero masaya naman kasi lahat kami nagtutulungan. Gusto kong din i-adapt yung attitude ng theater actors na sobrang disiplinado. Kasi ako talaga sobrang kulit kong tao (laughs). Okay naman kasi lahat naman din nagkakaintindihan, nagtutulungan. Yun yung nagpapalakas din ng show na ito. Kasi nandun na yung friendship namin lahat,” he shared.

Argel said that he had to audition for his role which was originally played by Baron Geisler. “Confident lang naman din ako nung auditions. Nagdasal na lang din na sana makuha ako dito. Pinakanta kami, ginawa namin yung mga pinagawa nila. Sa tingin ko kaya napunta sa akin yung role na ito kasi nakasama ko din si direk Vince de Jesus nung nag-workshop kami para sa kanya for theater kaya yun dahil kilala niya yung personality ko kaya yan yung binigay nila sa akin. Yun yung idea ko. At saka nakaka-relate din ako kay Fonzy sa show na ito,” he said.

Before joining PBB last year, Argel said he was just like any normal student and model. “Nag-aaral ako at saka nag-commercial din ako dati. Umuwi ako ng probinsya at nag-aral ako. Nag-graduate naman din ako sa awa ng Diyos ng Marine Engineering. Yung family ko okay naman sila suportado naman nila ako. Kasi ito na din yung talagang gusto ko gawin. Pangarap ko ito,” he said.

Even though he still had a girlfriend last year, Argel said his focus this year is his acting career and projects. “Sa ngayon single naman ako. After PBB nag-break kami ng girlfriend ko. Gusto kong mas mag-focus dito ngayon kasi lalo na itong theater, parang iba kasi ito. Walang take two ito pag nagkamali ka, nagkamali ka talaga. At ayoko mangyari yun kaya mas gusto kong mag-focus ngayon dito at gusto ko ibigay yung best ko dito. Para mapatunayan ko din sa sarili ko na kaya ko. Kaya mas itututok ko na lang dito yung focus ko,” he added.