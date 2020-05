“EXCLUSIVE: Ricci Rivero masaya maka-trabaho sina Sharlene San Pedro at Heaven Peralejo sa isang romcom”

Malapit nang matapos i-shoot ang bagong movie ni Ricci Rivero nang aabutan ito ng lockdown.

Naka-hold ngayon ang shooting ng romcom movie ni Ricci Rivero titled Happy Times dahil sa COVID-19 crisis. Kasama ni Ricci sa teen flick ang dalawang Kapamilya actress na sina Heaven Peralejo at Sharlene San Pedro.

“Unfortunately, may naiwan pa pong tatlong araw ang Happy Times. Ang naiwan pa po ay yung mga malalaking eksena. So hopefully po, pag puwede na mag-resume matatapos na namin sya,” lahad Ricci sa exclusive interview ng PUSH habang naka-lockdown siya sa Isabela.

Dahil isang teen flick ang ginagawa ay aminado si Ricci na naka-relate siya sa maraming eksena.

Ani Ricci, “Sobra ko po siyang na-enjoy. Kasi po pag nasa scene na ako iniisip ko yung magiging reaction ng supporters ko sa movie. And yon naman talaga yung purpose ko kung bakit ako nag jump sa (showbiz) industry from sports—kasi gusto ko talaga sila ma-entertain.

“For sure, marami sa ka-age namin ang makaka-relate sa mga pinagdaanan ng characters namin sa film.”

Kumusta naman bang katrabaho sina Heaven at Sharlene?

“Isa po yan sa nakaka-miss ngayong quarantine. Kasi sa set, napakasayang kasama po nung dalawa. Para lang kaming naglalaro sa set,” sagot ni Ricci.

“Napaka-professional din po nila. Tapos gina-guide din nila ako kasi alam naman po nila na baguhan pa lang ako sa industry. And of course, may sa guidance ni Direk Ice Idanan po. Naging comfortable po kami sa isa’t isa,” patuloy ng UP Fighting Maroons basketball heartthrob.

Masayang-masaya rin si Ricci sa ipinapakitang suporta ng fans sa kanilang tatlo.

Lahad niya, “Natutuwa po ako sa maagang suporta ng fans di pa man kami pinapalabas at kahit di pa namin natatapos yung movie. Grabe po yung support nila online, yung SharCci at yung VenCci, trending kami lagi online.

“Tapos po nagpupunta sila (fans) sa set. Yon naman po talaga yung goal namin, yung mapakilig sila. Kaya request ko lang po sana fun lang, bawasan po yung away sa Twitter, kasi po pantay-pantay po ang mga characters namin dito. We’re making sure po na mabigay namin yung entertainment na gusto nila.”

When asked if he is ready to do a teleserye lalo pa nga’t sa ilalim ng “new normal” after ma-lift ang ECQ ay bawal ang mga basketball events, ani Ricci, posible raw mangyari yon.

“With the suspension of classes po and if ever po ng UAAP this year, kung walang magiging vaccine pa, definitely po gusto ko po talaga ma-try magteleserye,” pag-amin niya.

“I’ve received inquiries po last year pero unfortunately, I have to decline because of my commitment to play for the UAAP this year. Pero kung wala pong UAAP, definitely magye-yes po ako sa teleserye. Maghihintay na lang po ako ulit ng tawag ng networks,” huling pahayag ng celebrity athlete mula sa Virtual Playground Agency.