“EXCLUSIVE: Ricci Rivero, sobrang masaya sa birthday greetings mula sa Kathniel”

Kasama ni Ricci Rivero ang buong pamilya sa kanyang birthday habang naka-lockdown sa Isabela.

Sa kanilang hometown sa Isabela province nag-celebrate ng kanyang 22nd birthday si Ricci Rivero nitong May 25. Hindi pa kasi siya nakakabalik ng Maynila dahil nasa ilalim pa ng Enhanced Community Quarantine ang bansa because of the COVID-19 pandemic.

Ayon kay Ricci, he felt so blessed dahil sa lugar nila ay wala pa kahit isang COVID-19 case.

“Actually po, blessed ako, kami na walang cases dito sa amin ng COVID-19 and nasa compound po kasi kami kaya andito mga pinsan ko and complete po kaming magkakapatid nung birthday ko. Seven boys po kami plus andito pa si John Vic (de Guzman) kaya masaya pa rin naman po yung birthday ko. Iba po talaga mag-celebrate ng birthday pag kasama ang family.

“Naging mas meaningful pa yung araw ng birthday ko because nilabas ko na po yung YouTube channel ko (Ricci Rivero Playground) and nag-FB Live din ako nung gabi ng birthday so I can celebrate with my teammates sa UP and yung mga supporters na din kahit virtually lang,” simulang kuwento ng basketball heartthrob ng UP Fighting Maroons sa PUSH.

Ano ba ang kanyang birthday wish?

“Siguro po mas para po sa lahat yung wish ko, hindi na po pansarili,” lahad niya. “Wish ko po na maging maayos na po yung situation natin about sa COVID para wala na po mahirapan at mamatay at para bumalik na rin po yung sigla ng Philippine Sports kasi yung industry din po namin yung isa sa pinaka-naapektuhan,” tugon niya.

Sa edad na 22 ay hindi na-imagine ni Ricci na magiging sikat siyang celebrity athlete at magkakaroon ng kaliwa’t-kanang endorsement kahit hindi pa siya nagpu-full time sa showbiz.

Ilan sa mga brands na ini-endorse ni Ricci ay ang Bench, Betadine, Nike, Avignon, Gatorade, Pepsi, Robinsons Handyman, Bow Wow at Globe na naging partners din niya sa relief operations na isinagawa sa kanyang lugar sa Ilagan, Isabela.

“Noong bata po ako hindi po talaga na-imagine yung mga ganitong bagay. Mahiyain po ako saka takot sa tao. Basta po ang goal ko lang po makapaglaro and maging proud yung parents ko po sa akin.

“Naging bonus na lang po talaga yung ganito na may mga nagtitiwalang brands and yung mga supporters po. And sobra po akong thankful sa lahat ng blessing,” kuwento pa niya.

Ano ba ang pinaka-memorable birthday gift na natanggap niya this year?

“Hindi po siguro materyal na bagay. Siguro po yung nakakabasa po ako ng mga letters sa akin from fans na ako po yung inspiration nila and yung napapasaya ko po sila.

“Tulad po nung sinurprise ko po sa unang vlog ko si Freslee na taga-Iloilo who is nursing from cancer po, who share the same birthday po as I am, and ang wish niya lang po is makausap ako.

“Isa po siyang napakaimportanteng regalo sa isang tulad ko po na makapaghatid po ng happiness sa ibang tao. Pinaka-memorable po yung ganung bagay, na yung mga supporters ko kahit wala naman po ako sa TV at walang liga ay nandyan po sila,” deklara pa ni Ricci.

Ikinagulat naman ni Ricci ang video greetings na ipinadala nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla on his birthday.

“Sobra pong nagulat at sobra pong masaya. Hindi naman po kaila sa lahat na dati pa po talagang fan na po ako nila Kath and DJ. Kaya po sobrang thank you rin sa Pepsi kasi nagkasama kami sa isang endorsement and nakatrabaho ko yung mga tao that I look up to in the industry po. Thank You so much for their time po sa pag greet sa akin. I appreciate it so much po,” huling kuwento ng bida sa upcoming teen flick na Happy Times with Sharlene San Pedro and Heaven Peralejo.