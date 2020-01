“EXCLUSIVE: Roxanne Barcelo, di nagmamadali magka-love life muli”

Roxanne Barcelo, ‘excited’ daw for love kung dumating na ito.

Natutuwang naikuwento sa PUSH ni Roxanne Barcelo ang isang unforgettable moment niya with Vice Ganda nung panahong super faney pa siya ng It’s Showtime host.

“I’ve always been vocal na sabihing fan ako ni Vice. Nung kaibigan ko pa si Eruption, nasa Showtime pa siya, kinukulit ko yan, ‘Sama mo naman ako sa Showtime. Gawin mo akong PA (personal assistant) kahit isang beses, yung biro na ganun, pero totoo.

“Sinama niya ako isang beses, nagpa-picture ako, hindi ko na ito binanggit nung last akong mag-guest kay Vice sa GGV . Nagpa-picture ako sa kanya tapos lumabas ako ng dressing room na umiiyak ako. Sabi ni Eruption, ‘Ganun ka ba ka fan?’ Sabi ko, ‘Oo.’ ‘Shit blurred yung photo,’ sabi niya. Sabi ko, ‘Hayup.’Hindi na ako makapagpa-picture ulit kasi hulas na,” natatawang pagre-recall ng singer-actress.

Three years na nung huling nakipagrelasyon si Roxanne. Ang huli niyang boyfriend ay ang model-actor na si Wil Devaughn.

“Ang daming nangyari sa akin last year na parang napi-feel ko yung love ng tatay ko, na-feel ko yung love ni Lord, so parang yung dyowa hindi ko naramdaman na kulang.

“Kung mangyayari siya this year, now is a good time. Pero kasi masaya ako, hindi ko nararamdaman na, ‘I need it pa,’ wala ako sa ganun,” pahayag ni Roxanne.

Patuloy pa niya, “Kung may dyowa ako, eh, di pak, bongga yung mga ganap! But I have my family naman and I have all my friends na very generous sa pagmamahal nila sa akin kaya parang wala talagang kulang.”

Gusto ring siguraduhin ng mga kaibigang lalaki ni Roxanne na if ever magkaka-boyfriend ulit ang aktres ay ito na yung the best.

Lahad niya, “Yung mga guy friends ko nga sinasabi nila sa akin, ‘Pag nagkadyowa ka dapat yung talagang the best.’ Hindi naman yon pressure sa next (boyfriend) ko pero at the same time ang dami kong puwedeng ibigay.

“Kilala kasi nila ako – luka-luka kasi ako, I give my all,eh. Wala namang halfway, ano yon mabubuhay tayo para lukewarm? Chaka. Ano dapat, boiling – I will give you my passion and I’ll give you my all. Excited ako for love. Para pag dumating siya, ‘Pak! This is it!’”

Ayon kay Roxanne, wala siyang manliligaw na taga-showbiz ngayon.

“May mga nagdi-DM (direct message), pero yung mga nagdi-DM hindi kayo counted. Ang counted ay yung mga nagte-text na dumadalaw kay nanay, yon ang puwede,” paalala niya.

Ano ba ang hinahanap niya ngayon sa future boyfriend?