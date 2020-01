“EXCLUSIVE: Yves Flores, break na sa kanyang non-showbiz girlfriend”

Nag-end na ang dalawang taong relasyon ni Yves Flores sa kanyang non-showbiz girlfriend. Ito ang ini-reveal niya sa PUSH kamakailan lang sa aming recent interview.

“Siya yung pinakamatagal ko. Walang third party, hindi naman nagkasawaan, medyo may ganun pero hindi totally sawa na, ‘Ayoko na sa ‘yo, ayoko na sa ‘yo.’ Ano lang, siguro napagod,” buntong-hininga sa amin ng aktor.

Patuloy niya, “Napagod siya nung una, naayos, tapos ako naman yung napagod. Kasalanan ko… ako ang may kasalanan kasi ako yung sumuko, alam mo yon. Kasi sa relationship kasi kung sino naman talaga yung umalis siya yung may kasalanan.

“Kasi puwede kang mag-stay then ayusin n’yo. Tapos parang na-realize ko na siyempre mahal ko yung tao, parang gusto kong makipagbalikan pero hindi ganun kasimple yon. Peroparang wala na, late na,may bago nang nagpapasaya sa kanya.”

Ayon pa kay Yves na isa sa cast ng pelikulang Block Z at teleseryeng A Soldier’s Heart pinagsisihan daw niya ang pakikipaghiwalay sa girlfriend.

“Pinagsisihan ko kasi hindi ako mas naging strong, naging mahina ako na hindi ako nagtiwala sa relationship namin. Ganun naman kasi sa love minsan…

“Ayoko lang kasi ng stress. Pag galit ka kasi alam mo naman di ba, pag nagdesisyon ka, gusto mong mag-unwind, gusto mong lumabas. Nagwo-work ka tapos magulo, siyempre ayaw mo ng ganun kaya yon,” lahad pa ni Yves.

Four months pa lang hiwalay sina Yves at ang non-showbiz girlfriend niya kaya hindi pa raw siya totally nakaka-move-on.

“Ramdam ko pa rin yung sakit, siyempre. Nag-usap kami, humingi ako ng isang day sa kanya, sabi ko, ‘Please magkita tayo.’ Pinag-usapan namin yung isang lugar tapos sabi ko, ‘Pupunta ako dito magkita tayo, hihintayin kita, kung hindi ka darating okey lang.’

“Alam mo yon, nagi-guiltykasi ako like kapag tinatanong ako ng friends ko, ‘Miss mo ba yung ex mo?’tapos sasabihin ko, ‘Oo.’ Mahal mo ba, ‘Oo.’ Anong ginawa mo? Parang minumulto na kasi ako, alam mong may something na mali, na may hinahanap-hanap ka. Na parang may unfinished business ka na hindi mo pa naayos – kasi hindi pa namin naayos, eh. Walang ganun, eh, kaya humingi ako ng closure nung nag-usap kami,” pahayag ni Yves.

Hindi naman itinanggi ng aktor na mahal pa rin niya ang dating kasintahan pero ayaw na raw niyang mag-expect.

“Pero sabi ko sa kanya, pagkatapos niyang malaman yung saloobin ko, sabi ko hindi na ako mag-i-expectna makikipagbalikan pa siya. Kasi yon nga, may nagpapasaya ng iba sa kanya, and kasalanan ko rin naman. At least, naging lesson siya sa akin.

“Naging selfish kasi ako, eh. Naging mayabang kasi ako, eh. Ang alam ko kasi nandiyan lang siya, naging kampante kasi ako. Yon yung mali ko,” lahad pa niya.

Ano ang natutunan niya sa nangyari?

Sagot ni Yves, “Natutunan kong kapag nandiyan na yung taong mahal mo, kahit anong mangyari kailangan mong mag-stay. Kasi pag mahal mo yung tao tapos nandiyan yung mga friends mo minsan nao-overlook natin sila – parang okey lang na mawala ka kasi meron naman akong ganito (mga friends) at nandiyan naman sila, may iba naman – pero hindi.

“Na-realize ko nung time nahiwalay na kami, ang daming nagkakagusto sa akin, ang daming kaibigan, nag-i-enjoy ako, eh, tapos biglang nawala yung mga yon. Dapat hanggang nandiyan siya ibigay mo na lahat, pahalagahan mo na, huwag mong bitawan,” emosyonal na pahayag ni Yves sa PUSH .

Sa kasalukuyan ay wala muna ulit balak si Yves na makipagrelasyon.

“Siya lang kasi yung nagpatunay sa akin na parang may true love. Nakita niya kasi ako sa worst ko, eh. Nung time na walang-wala ako siya yung nandiyan. Nagde-date kami wala akong pera siya yung gumagastos.