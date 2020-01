“Filipina actress kasama sa Korean drama ni Lee Sung Kyung”

Ibinahagi ni Cherish Maningat ang kanyang karanasan sa set ng Koream drama na ‘Dr. Romantic 2’ kasama ang sikat na aktres na si Lee Sung Kyung.

Masayang ibinahagi ng Filipina na si Cherish Maningat ang balitang kasama siya sa Korean drama na “Dr. Romantic 2″ at nakasama sa eksena ang sikat na aktres na si Lee Sung Kyung.

Sa kanyang post sa Instagram, sinabi niya na sobrang bait sa kanya ni Lee Sung Kyung, na nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang pag ganap sa drama na “Weightlifting Fairy Kim Bok Joo.”

“I have never met a star as down to earth, kind and as caring as her,” bungad ng Filipina actress.

“This was taken during our first day of shooting. While on stand by, I had a long talk with Korean actress Lee Sung Kyung 이성경. I was going through something that time. She said “I will pray for you. And I’m not just saying that. They’re not empty words. I AM REALLY GOING TO PRAY FOR YOU.”

“And she shared to us her life verse: “Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see,” dagdag pa nito.

Nagpasalamat din si Cherish sa korean star at sinabing ipinagdadasal niya rin ito.

Ibinahagi din ni Cherish ang isang video na may mensahe ni Lee Sung Kyung sa kanyang tagahanga sa Pilipinas.

[embedded content]

14 years nang naninirahan si Cherish, isang Filipina actress at director, sa South Korea. Bukod sa pag-aartista, isa na rin siyang YouTuber ngayon.