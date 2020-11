“Filipina skin care specialist to judge Latin beauty in Miss Universe Chile”

Ibinahagi ng Filipina judge na si Olivia Quido-Co ang kaniyang hinahanap na qualities ng isang beauty queen.

Kasunod ng appearance ni 2018 Miss Universe Catriona Gray sa naganap na 2020 Miss Universe Colombia, isang Filipina ang muling uupo sa judges panel, ngayon naman sa gaganapin na Miss Universe Chile.

Isa ang Filipina immigrant at skin care specialist na si Olivia Quido-Co sa mga napili na maging juror sa preliminary competition ng upcoming Miss Universe Chile.

In an interview with PUSH, ibinahagi Olivia Quido-Co ng kaniyang experience judging Latina beauty na isa sa mga mahigpit na katungali ng Pilipinas pagdating sa Miss Universe title.

“I’m the only international judge sa Chile,” bungad ni Filipina skin care specialist.

With new normal setting, extra challenge para sa Filipina judge na kilatisin ang bawat isang kandidata ng Miss Universe Chile na kaniya lamang huhusgahan on line.

“Few weeks ago we did preliminary judging from active wear to stage presence, evening gown and skin care glow. So I was able to do that for two hours. So I woke up like 2 a.m. here in the States, dahil sa iba nga ang oras, ako lang yung international judge with Gabriela Isler,” sabi pa ng Filipina judge.

Kahit malayo at hindi present sa actual coronation pageant, walang na-miss na pageant activities ang Filipina judge sa bawat activities ng competition.

“Since new normal nga, we decided na to stay here stay here (sa USA) so, pinapadalahan nila ako ng pictures ng candidates kasi pinapapili nila ako ng ‘Ms O best skin care award’ sa Chile so pinadalahan nila ako ng no makeup pictures ng candidates that’s how I do rin with my clients for skin care consultation so I’m very grateful kasi napili tayo na mag judge on a Latina pageant stage.”

As a judge, ibinahagi ni Olivia Quido ang mga hinahanap niyang qualities ng deserving Miss Universe Chile.

“Very important sa akin ‘yung stage presence kasi bago pa man ang show, makikita mo ng up-close yung mga girls e, makaka-usap mo, may mga girls na stand out sila sa akin before the pageant, pero pagdating na nila sa stage, mayroong mga hindi nag stand out e, as a judge hinahanap ko ‘yung stage charm na ‘pag tumayo sila sa stage at naka evening gown na sila, that’s the time na makikita mo ‘yung kaakit akit na stage presence pag tini-tignan as [an] audience [member],”

Bukod sa stage presence, gusto rin patunayan ng Filipina judge na ang beauty pageant ay hindi lamang dapat “ganda lang”.

“Para sa akin, importante ‘yung advocacy rin nila. Hindi pwedeng lahat ganda lang. Kailangan tignan rin natin kung nasaan ang heart nila sa pagtulong sa tao. So when you talk to them, malalaman mo kung ano ano ba ‘yung advocacy nila. Nasaan ba talaga ‘yung puso nila? ‘Yun yung mga bagay na tinitngnan ko. Hindi lang sa ganda kailangan ‘yung nasa puso,” pahayag pa niya.

After Miss Universe Chile, ilang invitation rin ang nakukuha ni Olivia Quido-Co na maging bahagi rin sa iba pang international beauty pageant.

Si Olivia Quido ay ang founder and owner ng Olivia Quido Skin Care Clinic sa California na nagsimula noong 2003.

Ang mananalo sa Miss Universe Chile ay ang makakalaban ni Rabiya Mateo sa upcoming Miss Universe pageant.