“Film producer Joji Alonzo, ibinahagi ang pangamba sa kinabukasan ng pelikulang Pilipino”

Ramdam ngayon ng mga local movie producer ang pagsadsad ng pelikulang Pilipino dahil sa COVID-19.

Isa ang movie and film industry sa mga lubhang apektado nang COVID-19 pandemic sa buong mundo.

Kaya naman, hindi biro para sa mga film producer stulad ni Atty Joji Alonzo ng Quantum Films na muling bumangon at magsimulang muli at ipagpagpatuloy ang pag gawa ng mga proyekto.

Aniya, ramdam niya ang matinding dagok na ito sa movie and entertainment scene dahil kabilang ang sinehan sa mga leisure activities na huling papayagan na magbukas kung sakali ipatupad ang new normal activities ng mga Pilipino.

“Napakabigat ng pakiramdam,” bungad ni Atty Joji sa panayam ng PUSH sa online media conference ng “Belle Douleur” na streaming na ngayon sa iWant.

“Kasi right now hindi namin alam kung saan namin ipapalabas ang mga pelikula in coming weeks, coming months. We don’t even know when the theaters will be allowed to open, And ‘pag nagbukas na ang mga sinehan, we understand that there will be three seats apart in front and sideways. So ilan na lang ngayon ang pwedeng manood sa isang sine, definitely ‘yung income from ticket (selling) will go down at least 30 percent, and the prices of movie making will even go up by 30 percent,” paliwanag ni Atty Joji.

Bilang producer, inamin niya na maraming manggagawa sa pelikula ang maapektuhan kung magpapatuloy pa ang krisis dahil sa COVID-19.

“So film making now is really a challenge and struggle if I may say. Ang daming mawawalan ng trabaho in the sense na hindi na katulad ng dati na malaki ang crew and staff na puwede sa isang project kasi kailangan bawasan” aniya.

Posible rin daw na manamlay ang Philippine Cinema dahil sa pangamba ng mga movie producer na mag invest sa proyektong walang kasiguraduhan kung kikita.

“Not all people are ready to invest more money which they know they don’t see a future as yet it’s a very scary preposition,” sabi pa ni Atty Joji.

At bilang isa sa mga kilalang producer tuwing Metro Manila Film Festival, aminado si Atty Joji na mayroon sana siyang ginagawa na proyekto para dito na naudlot dahil sa krisis ngayon ng COVID-19.

“Meron sana, kaso play it by ear muna ang attitude ko kasi at things are going we don’t even know if there’s a second wave after the GCQ [General Community Quarantine] is declared and everybody goes out there,” ani ng producer.

“So ang hirap mag-plano honestly it’s hard to think about it. So the idea is let’s wait and see muna,” pahayag pa niya.