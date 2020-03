“For the second time around: Is apl.de.ap courting Kc Concepcion?”

Taong 2013 ng unang napabalita ang panliligaw ni apl.de.ap kay KC Concepcion.

Mas umugong ngayon ang pagkakaroon ng ugnayan ng Filipino-American singer na si apl.de.ap ng Black Eyed Peas at showbiz royalty na si KC Concepcion matapos ang pagkikita umano ng dalawa dito sa Pilipinas.

Kasunod ito nang kumakalat ngayon na mga retrato ng dalawa na magkasama sa isang restaurant.

Matatandaan na 2013, una nang naging maugong ang dating status ng dalawa matapos aminin ng singer na sinubukan niyang ligawan si KC noon.

Sa panayam kay apl noong 2013, sinabi niya na dahil sa kani-kanilang mga trabaho noon kaya hindi nagtuloy ang kanilang relasyon ni KC.

“I was [serious] at the moment, you know,” tugon ni apl sa panayam ng ABS-CBN News. “But unfortunately, time didn’t connect well and I got too busy. But, you know, we are still friends.”

Ganun pa man, nanatili naman umano ang kanilang pagkakaibigan at nasundan pa ang pagkikita nang dalawa sa ilang showbiz gathering sa America.